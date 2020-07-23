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Получил несколько ударов в голову: видео избиения военного в Запорожье попало в сеть
В Запорожье жестоко избили 29-летнего бойца «Азова», который заступился за девушек. В сеть попало видео драки.
Напомним, 21 июля около 22:40 возле супермаркета по улице Космической военнослужащий сделал замечание молодому человеку, который приставал к девушкам. Во время внезапно возникшей ссоры, пристававший нанес бойцу несколько ударов рукой по голове, в результате чего 29-летний парень упал и ударился головой.
Его доставили в нейрохирургическое отделение горбольницы № 5 в коме и с многочисленными травмами. В настоящее время состояние здоровья пострадавшего остается стабильно тяжелым.
Через несколько часов полицейские задержали пристававшего. Им оказался ранее судимый житель Запорожья.
Как сообщали «ФАКТЫ», ветеран АТО Николай Стельмах, который осенью прошлого года попал в больницу после избиения в Запорожье, также вступался за девушку — он сделал замечание хулиганам, оскорбившим сотрудницу магазина. А в ответ получил четыре удара по голове битой.425
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