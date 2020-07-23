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На Донбассе запретят работу разведки и снайперов? Сивохо взбудоражил сеть постом о новых договоренностях в Минске
После того, как в Офисе президента сообщили о договоренностях ввести в действие с 27 июля 2020 года режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе, экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо в социальных сетях сообщил о некоторых моментах, которые не нашли отражения в заявлении ОП.
В частности, что был подписан «пакет дополнительных мер по прекращению огня». «Запрет касается разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня, размещения тяжелой техники и артиллерии в населённых пунктах
Это сообщение вызвало достаточно бурную реакцию. Так, под постом Сивохо было оставлено немало негативных комментариев.
Также на «пакет дополнительных мер» отреагировали и участники боевых действий на Донбассе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада утвердила постановление о проведении местных выборов в октябре 2020 года. На временно оккупированных территориях выборы не назначаются до их деоккупации и вывода незаконных вооруженных формирований.328
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