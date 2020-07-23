В Португалии сотрудники миграционной службы убили украинца: шокирующие подробности трагедии

В Лиссабоне трое инспекторов миграционной службы убили украинца. 40-летнего Игоря Гоменюка из Новояворовска забили до смерти в центре временного содержания в аэропорту. Произошло это еще 12 марта, но тогда жене Игоря сообщили, что причиной смерти ее мужа стал эпилептический приступ (хотя мужчина никогда не страдал эпилепсией). Обстоятельства произошедшего выяснились позже, когда на португальский телеканал TVI пришло анонимное письмо, в котором говорилось, что Игоря Гоменюка пытали: инспекторы 15 часов держали его в наручниках, жестоко при этом избивая. Позже версию, изложенную в анонимном письме, подтвердил судмедэксперт, проводивший вскрытие тела украинца. В заключении он указал, что причиной смерти Игоря Гоменюка стали множественные ушибы головы, переломы ребер и внутреннее кровоизлияние. Когда вскрылись эти факты, трех офицеров миграционной службы Португалии задержали. Им предъявлено обвинение в убийстве. А их непосредственный руководитель — директор подразделения — был уволен. «ФАКТЫ» выяснили подробности ЧП.

«Сотрудники похоронного бюро прислали мне фотографию мужа. Невооруженным глазом было видно, что его сильно избили»

Последний раз жена Игоря Гоменюка разговаривала с ним в тот момент, когда он сел в самолет до Стамбула. В Португалию он должен был лететь через Турцию. Игорь предупредил жену, что у него разряжается телефон.

— Из Львова прямых рейсов в Лиссабон не было, поэтому пришлось лететь транзитом, — рассказала «ФАКТАМ» Оксана Гоменюк. — Вариант добираться через Стамбул показался самым удобным. Некоторые издания написали, что Игорь летел в Лиссабон на работу, но это не совсем так. Муж летел как турист по биометрическому паспорту. В Лиссабоне у него была запланировала встреча в одной компании, где ему могли предложить работу (речь шла о работе в Бельгии, которую обеспечивала португальская строительная фирма). Но даже если бы его взяли на эту работу, он приступил бы не сразу: муж планировал вернуться в Украину, а уже потом ехать в Бельгию.

— Игорь раньше ездил на заработки за границу?

— До 2014 года ездил в Россию, но после того, как на Донбассе начались боевые действия, перестал. С тех пор бывал только в Польше. Работал на стройках. У мужа не было проблем с документами. По биометрическому паспорту он имел полное право заезжать на территорию Португалии. Поэтому я до сих пор не понимаю, почему в аэропорту его не пропустили. Скорее всего, он просто не понравился кому-то из инспекторов миграционной службы.

Последний раз мы разговаривали с мужем, когда он вылетал из Львова. Игорь сказал, что у него все в порядке… И больше не выходил на связь. А 13 марта мне позвонил консул Украины в Португалии и сообщил, что Игорь умер. Сказал, что у него вроде как случился приступ эпилепсии и его не смогли спасти. Но у Игоря не было никакой эпилепсии!

Через несколько дней после смерти Игоря Гоменюка из-за пандемии коронавируса закрылись границы. Поэтому Оксана не могла прилететь на опознание тела мужа. Но, когда увидела его фотографии, стало понятно, что на самом деле стало причиной его смерти.

— Уже после того, как местная пресса получила анонимное письмо, сотрудники похоронного бюро прислали мне фотографию Игоря. Я была в ужасе, — говорит Оксана Гоменюк. — Увидела на его лице синяки, кровоподтеки… Невооруженным глазом было видно, что его сильно избили. Позже заключение судмедэксперта это подтвердило. Мне сначала говорили, что собираются отправить тело в Украину, но потом сказали, что из-за пандемии коронавируса это невозможно. Поэтому пришлось дать разрешение на кремацию.

Тем временем португальские правоохранительные органы начали расследовать убийство. А пресса — выяснять подробности случившегося. Недавно португальское издание Sabado опубликовало детали, изложенные в ордере на арест инспекторов миграционной службы. Из документа следует, что Игорь Гоменюк прилетел в Лиссабон из Стамбула 10 марта в 11 часов утра. Его остановил инспектор португальской Службы по делам иностранцев и границ (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF). Какие именно у инспектора возникли вопросы к украинцу, остается неизвестным. Вечером, в 19:30, Игоря Гоменюка опросил еще один сотрудник SEF, после чего главный инспектор Пауло Рейс отказал украинцу во въезде на территорию страны. Причину отказа в SEF не уточняют.

Известно, что в тот же вечер Игоря Гоменюка отвезли в отделение скорой помощи больницы Санта Мария. Украинец жаловался на боль в животе и ногах. В больнице ему провели несколько диагностических тестов и сделали КТ головного мозга (результаты которого потом полностью опровергли версию об эпилепсии). Игорю прописали лекарства от боли в животе, после чего украинца отвезли назад в центр временного содержания в аэропорту Лиссабона. На следующий день, 11 марта, его должны были отправить обратно в Стамбул. Но этого не произошло (по одной из версий, Игорь отказался лететь в Стамбул, так как хотел вернуться уже непосредственно в Украину).

Инспекторы вышли со словами: «Теперь он успокоился…» А один из них сказал: «И мне уже сегодня не нужно идти в спортзал»

Игорь оставался в центре временного содержания. В 23:49 того же дня инспекторы SEF отвели его в комнату для оказания медицинской помощи, где нет камер видеонаблюдения. В 01:06 12 марта в эту комнату заходили два инспектора, медсестра и представитель Красного Креста. Медсестра, как сказано в отчете, «без необходимой квалификации и рецепта врача ввела украинцу препарат диазепам (седативно-снотворное средство)».

12 марта в 8:15 утра в комнату, где находился Игорь Гоменюк, зашли три инспектора: Дуарте Лажа, Бруно Суза и Луис Силва. У Силвы была телескопическая дубинка, у Сузы — наручники. Установлено, что они попросили охранника, регистрировавшего всех, кто заходит, не записывать их имена.

Оказавшись в комнате, они надели на Игоря наручники, связали его ноги бинтами и начали избивать. Били руками, ногами и дубинкой. Охранники рассказали следствию, что слышали звуки ударов. Один из них даже приоткрыл двери, но инспектор Дуарте Лажа выгнал его из комнаты. По словам охранников, примерно через двадцать минут инспекторы вышли со словами: «Теперь он успокоился…» А один из инспекторов сказал: «И мне уже сегодня не нужно идти в спортзал».

Игорь Гоменюк оставался лежать в наручниках. В 16:43 его хотели вывести из комнаты, чтобы посадить на очередной рейс до Стамбула. Мужчина уже был без сознания и ни на что не реагировал. Ему вызвали «скорую», но в 18:40 он умер.

В документе, который цитирует португальское издание, сказано, что «многочисленные удары привели к переломам реберных дуг. Руки жертвы при этом удерживали сзади, что вызвало сужение грудной клетки и спровоцировало механическое удушье».

Кроме того, в португальскую прессу попали показания медсестры, которая в ночь на 12 марта заходила в комнату, где держали Игоря Гоменюка, и видела его состояние. Медсестра подтвердила полиции, что украинец был в наручниках, был обвязан бинтами и липкой лентой и нуждался в срочной медицинской помощи. Женщина сообщила, что видела на его лице повреждения и рекомендовала его госпитализировать, но никто этого не сделал.

«Скорее всего, сыграл роль человеческий фактор — Игорь мог просто не понравиться инспектору»

Чиновники SEF пытались скрыть преступление, что уже доказано прокуратурой. Так, в бланке заявки на проведение судмедэкспертизы инспектор SEF Рикардо Джиранте написал, что тело Игоря Гоменюка нашли на улице. А украинскому консулу в Португалии Владимиру Камарчуку 12 марта один из инспекторов сообщил, что у украинца якобы случился эпилептический приступ и он скончался до прибытия «скорой».

На данный момент под следствием находятся трое упомянутых инспекторов. Но вполне возможно, что понесут ответственность за смерть украинца не только они. Адвокат вдовы Игоря Гоменюка Хосе Гаспар запрашивает у следствия запись с камер видеонаблюдения, которая должна была зафиксировать, кто заходил в комнату, где держали Игоря Гоменюка в ночь на 12 марта. Адвокат называет этих людей соучастниками преступления, ведь они видели состояние Игоря, но ничего не сделали, чтобы ему помочь и прекратить издевательства.

— Не исключено, что вскоре обвиняемых действительно будет больше, — сказал «ФАКТАМ» глава Союза украинцев в Португалии Павел Садоха. — Есть вопросы и к медикам, которые первыми осматривали Игоря после его смерти и написали в своем заключении об эпилептическом припадке. Своими действиями они способствовали сокрытию преступления. Причина, по которой инспекторы миграционной службы задержали Игоря Гоменюка, до сих пор остается не известной. Установлено, что с его документами все было в порядке. У Игоря был биометрический паспорт, по которому он имел право заезжать на территорию Португалии. Не было ни просроченных дней, ни каких-либо других нарушений. Скорее всего, сыграл роль человеческий фактор — Игорь мог просто не понравиться инспектору.

Этот случай шокировал Португалию. О ходе расследования постоянно пишут центральные португальские СМИ. А в нашу организацию приходят письма от жителей Португалии, которые извиняются за поведение инспекторов и хотят помочь вдове Игоря Гоменюка. Таких обращений очень много. Принес извинения и министр внутренних дел Португалии. Произошедшее уже обсуждалось на парламентских слушаниях. Остается надеяться, что все виновные будут наказаны.

— Мужа мне это уже не вернет, — говорит Оксана Гоменюк. — Но меня пугает мысль, что подобное может произойти с кем-нибудь еще. С человеком, который просто не понравится какому-нибудь инспектору в аэропорту. Я была уверена, что муж едет в цивилизованную европейскую страну. Даже представить не могла, что его там могут убить. Да еще кто! Сотрудники миграционной службы, которые находились при исполнении. Это не укладывается в голове.

У Игоря Гоменюка остались 14-летняя дочь и восьмилетний сын. Оксана не рассказала детям, как на самом деле умер их папа. Сказала, что причиной смерти стала болезнь. Недавно прах Игоря привезли в Украину, и Оксана смогла его похоронить.

— Дети не могут поверить в то, что папы больше нет, — вздыхает Оксана. — Я и сама в это не верю. Не представляю, как жить дальше. На что содержать детей, ведь муж был нашим кормильцем. Я живу с родителями-пенсионерами. Работаю учителем в школе. Думаю, вы сами понимаете, какие там зарплаты… Португальского адвоката нам предоставило украинское консульство. Около двух недель назад адвокат получил доступ к материалам уголовного дела. Наверное, вскоре мы будем знать еще больше. Я надеюсь, что убийц моего мужа накажут по всей строгости закона.

Сейчас трое инспекторов находятся под домашним арестом, на них надеты электронные браслеты. В португальских СМИ сказано, что такую меру пресечения избрали исключительно из-за пандемии коронавируса — дескать, в противном случае они уже были бы в СИЗО, так как обвиняются в убийстве. Следствие продолжается. «ФАКТЫ» будут следить за развитием событий.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о трагическом случае в городе Сохачев в Польше, где была убита 26-летняя жительница Львовской области.

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