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Алла Пугачева в коротких шортиках впервые покинула замок и зажгла на звездной вечеринке (фото)
Знаменитая российская певица Алла Пугачева, которая вот уже несколько месяцев не покидала свой замок в деревне Грязь и проводила время с детьми на карантине, впервые вышла в свет. 71-летняя примадонна удивила стройной фигурой и стильным молодежным образом. На день рождения к другу она отправилась в черных коротких шортиках, майке и свободного кроя пиджаке. Образ дополнила высокой прической.
Муж певицы Максим Галкин похвастался преображением супруги, опубликовав несколько фото на своей странице в Instagram.
На вечеринке Алла Борисовна с удовольствием общалась с друзьями, которых давно не видела, покуривая электронную сигарету. А затем выпорхнула на танцпол, зажигая под хиты Полины Гагариной.
Ранее певица говорила, что ей удалось похудеть благодаря здоровому питанию и специальному лечению от диабета.
«Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и «сдулась»,— говорила Пугачева.
Ранее Максим Галкин рассказывал, как Алла Борисовна заботится о нем и варит ему суп.116
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