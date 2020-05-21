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«Великий человек варит мне суп»: Максим Галкин признался в любви Пугачевой и показал ее новое видео

16:53 21 мая 2020
Алла Пугачева и Максим Галкин
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Российский юморист Максим Галкин, исполнивший гимн самоизоляции и показавший Пугачеву в образе принцессы, признался в любви звездной супруге. В прямом эфире в Instagram с певцом Юсифом Эйвазовым 43-летний артист рассказал о семейном счастье и отношениях с Аллой Борисовной.

«Есть любовь замечательного, потрясающего человека, который рядом с тобой, и эта вроде избитая цитата Льва Николаевича Толстого: „Все счастливые семьи счастливы одинаково“. Тут я ничего нового не скажу для любого человека, который влюблен в прекрасную женщину, и его любят в ответ. И есть нечто другое, великое на сцене. Ты живешь с человеком и иногда даже забываешь об этом, а потом вспоминаешь: „Боже, это какой великий человек рядом тут ходит, мне суп сегодня сварил“. Конечно, это разное. Я бы никогда не смог прожить с Аллой и месяца, если бы я был влюблен во что-то недосягаемое, великое», — поделился Максим.

Также он показал новое видео, на котором стройная и стильная Алла Борисовна пританцовывает под хит из кинофильма «Красотка».

«Хороша!», — коротко подписал он видео.

Напомним, Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми проводят время на карантине в своем замке в деревне Грязь. Юморист регулярно делится забавными видео с Гариком и Лизой, показывая, как они развлекаются, поют и танцуют.

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«Великий человек варит мне суп»: Максим Галкин признался в любви Пугачевой и показал ее новое видео

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