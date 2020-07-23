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«Была очень удивлена»: глава Гостуризма Олеськив получила положительный тест на коронавирус
Список политиков и чиновников, подхвативших коронавирусную инфекцию, пополнила руководитель Госагентства по вопросам развития туризма Марьяна Олеськив — ПЦР-тест дал положительный результат.
Об этом чиновник сообщила в социальных сетях. «Была удивлена, потому что носила маску в общественных местах, постоянно мыла и дезинфицировала руки, соблюдала дистанцию и другие рекомендуемые правила», — пишет Марьяна Олеськив на своей страничке в Facebook.
По ее словам, все контактные лица сейчас проходят тестирование, а сотрудники Госагентства отправлены на карантин.
«Чувствую себя хорошо, хотя есть слабость и ощущение легкой простуды и небольшая боль в горле», — пишет Марьяна Олеськив.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на утро 23 июля 2020 года в Украине подтвержден 61 851 случай COVID-19. За последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 856 человек.
Фото со странички Марьяны Олеськив в соцсетях.249
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