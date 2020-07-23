В Одесской области задержали фаната Путина и СССР (фото)

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На границе с Молдовой, в пункте пропуска «Староказачье» украинские пограничники задержали гражданина Украины, пытавшегося ввезти на нашу территорию символику СССР и России, а также крупную сумму денег. Ранее гражданин Молдовы пытался въехать в Украину на авто с демонстративно наклеенной символикой СССР и самодельными номерами.
Как сообщают в Госпогранслужбе, тщательную проверку автомобиля украинца пограничники «Староказачьего» провели, поскольку мужчина вел себя несколько нервно.
«Погранично-таможенная группа обнаружила в багажнике флаги с символикой СССР, с гербом РФ, картины с символикой РФ, картины с изображением президента России, военной техники страны-агрессора, наклейки, награды, а также значительную сумму средств в иностранной валюте», — говорится в сообщении.
О происшествии сообщили в соответствующие структуры, в том числе и СБУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на пункте пропуска «Кучурган» Белгород-Днестровского пограничного отряда гражданин устроил дебош — выкрикивал антиукраинские лозунги, называя Украину «иностранной компанией» и призывал переходить на сторону «советского союза».521
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