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На Донбассе планируют открыть еще два пункта пропуска: что об этом известно
В Минске, где в рамках ТКГ договорились о «режиме всеобъемлющего прекращения огня», подгруппа по гуманитарным вопросам подтвердила готовность одновременно открыть два КПВВ на Донбассе.
Как сообщают в отделе коммуникации и связей со СМИ ОБСЕ, речь идет о контрольных пунктах въезда-выезда в Золотом и Счастье Луганской области.
«Участники рабочей группы подтвердили готовность одновременно открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда на линии соприкосновения в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года», — заявил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау.
Также в заявлении посла идет речь и о договоренностях по поводу режима прекращения огня, которые ранее вызвали бурную реакцию в сети. Вот эти пункты:
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время заседания политической группы ТКГ представители ОРДЛО устроили истерику по поводу постановления Верховной Рады о проведении в октябре 2020 года местных выборов, которые не назначены на временно оккупированных территориях. По словам журналиста Дениса Казанского, они требовали изъять из документа фразы о том, что выборы состоятся после «вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины».
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Наталия Орлянская: «Иногда жалею, что не родила ребенка — так маме остался бы кто-то после меня» (часть 21)
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