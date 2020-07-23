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Украина

«Были посланы по известному адресу»: стало известно о новой истерике России на переговорах в Минске

11:04 23 июля 2020
Избирательная урна

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, подгруппа по вопросам безопасности которой согласовала «полное и всеобъемлющее прекращение огня», в политической подгруппе представители временно оккупированных территорий устроили истерику из-за решения Рады о проведении местных выборов в Украине.

Как сообщает участник переговоров журналист Денис Казанский, российских марионеток возмутили положения постановления, в которых отмечается, что выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей могут состоятся лишь после «вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины».

«Россияне потребовали, чтобы украинская сторона это постановление отменила, но были, разумеется, вежливо посланы по известному адресу», — пишет журналист на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после заседания в Минске экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо рассказал о «пакете дополнительных мер по прекращению огня», вызвавшем неоднозначную реакцию в соцсетях. В частности, Сивохо заявлял, что в согласованном документе есть положения о запрете разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня, размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах, а также обозначены «меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа».

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