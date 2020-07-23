«Рука полностью онемела и повисла как плеть»: в Киеве врачи спасли пациента с необычной инфекцией

Однажды ночью у Максима сильно разболелась рука, а наутро он почувствовал, что онемели два пальца. — Я сразу обратился к врачу, и мне назначили многочисленные обследования, но выяснить причину такого состояния не удалось, — говорит Максим. — Боль в руке была острой, невыносимой, мышцы от кончиков пальцев до плеча одни за другими буквально «выключались», и вскоре рука уже висела как плеть. Врачи собрали консилиум, который решил действовать методом исключения. В результате не подтвердились такие диагнозы, как инсульт, инфаркт, некоторые генетические заболевания, рассеянный склероз, инфекционные болезни, включая СПИД и гепатиты. Параллельно мне назначали разные методы лечения, но они не только не помогали, но и усугубляли состояние. Как побочный эффект от препаратов у меня развился сахарный диабет, начал пропадать голос. Через пять месяцев неэффективного лечения Максиму удалось организовать консультацию в Германии, но и там врачи не сошлись во мнениях. Правда, предложили попробовать пройти курс плазмафереза. — Этот же метод накануне поездки мы обсуждали с лечащим врачом в Киеве, — продолжает Максим. — Поэтому, вернувшись из немецкой клиники, я начал курс лечения и после пятой процедуры плазмафереза смог пошевелить рукой. Постепенно мышцы стали «включаться» в обратной последовательности — от плеча до кончиков пальцев. Сейчас я заново учусь держать вилку, нож, застегивать молнию, пуговицы. — Максим пришел на консультацию уже с большим багажом обследований, нам было что анализировать, над чем поразмыслить, — говорит руководитель отдела реконструктивной ангионеврологии и нейрореабилитации Института неотложной и восстановительной хирургии им. В. Г. Гусака Национальной академии медицинских наук Украины, кандидат медицинских наук Вазген Симонян. — У Максима острое воспалительное заболевание нервных сплетений и периферических нервов. В основе таких болезней обычно лежит аутоиммунный процесс. Запустить его могут инфекционные, токсические, аллергические факторы. А вот обнаружить повреждающий агент, который спровоцировал патологический процесс, не всегда удается. Его попросту может уже не быть в организме к моменту, когда проявятся симптомы поражения нервной системы. В лечении подобных неврологических заболеваний мы применяем методы эфферентной терапии. Эти методы детоксикации могут быть эффективны, так как позволяют выводить из организма патогены, приводящие к повреждению органов и тканей. — Через четыре месяца после начала лечения я уже смог сесть за руль автомобиля, — продолжает Максим. — Если учесть, что в общей сложности болею полтора года, это очень хороший результат.

«Врачи предположили, что во время командировки в Китай меня укусило какое-то насекомое»

Историю своей болезни Максим рассказывает во всех подробностях, и она довольно поучительная. У мужчины собралась целая папка результатов анализов, обследований, врачебных заключений, предположительных диагнозов.

— Каждый день я пытался найти специалистов, которые смогут разобраться, что происходит с моим организмом, и не находил, — продолжает Максим. — Первый диагноз, который врач записал в карточку, — остеохондроз. Ни ЛФК, ни физиопроцедуры, назначенные врачом, не помогли. Обратился к другому неврологу, и он предположил, что у меня мононеврит локтевого нерва. Комплекс процедур лишь ухудшил состояние. Боль не снималась никакими медикаментами.

— Причину болевого синдрома найти не удавалось?

— Мы с врачами перебрали все варианты. Я вспомнил, что за полгода до появления онемения и боли в руке был в командировке в Китае. Возникло предположение, что там меня укусило какое-то насекомое или я подхватил инфекцию, что-то съев. Стали искать, не активизировались ли в организме какие-то вирусы. Обнаружили, что у меня высокие титры к одному из вирусов герпеса.

В клинике Института эпидемиологии и инфекционных болезней мне назначили противовирусное лечение, включающее иммуноглобулин, гормональную терапию. Но чувствительность не восстанавливалась, рука не двигалась. Испугало то, что глазные мышцы стали уменьшаться. Когда на компьютерной томографии выяснилось, что сжалось левое легкое, меня выписали из клиники института, объяснив это тем, что больше помочь ничем не смогут. Посоветовали искать такое лечебное учреждение, в котором есть разные специалисты.

Но такого тяжелого пациента, как я, нигде не хотели принимать… Дома за мной ухаживала жена. Вместе мы продолжали искать специалистов, которые смогли бы разобраться в природе моего недуга.

«Медицинский озон помогает заживлению ран и восстанавливает оболочку нервов»

Максиму повезло, что накануне поездки в Германию он попал на консультацию к неврологу Вазгену Симоняну. После 2014 года Институт восстановительной хирургии им. В. Г. Гусака НАМН Украины, в котором врач работает многие годы, переехал из Донецка в Киев.

— Максим был очень хорошо обследован, а так как анализы назначали по несколько раз в течение года, можно было уже увидеть динамику, — говорит Вазген Симонян. — К тому же с подобными случаями мы уже сталкивались. По массивности и тяжести повреждения нервной системы можно предположить воспалительный аутоиммунный процесс, запущенный вирусной инфекцией.

— Надо было выяснить, какой именно инфекцией?

— Этим серьезно занимались с самого начала, однако далеко не всегда удается выявить возбудителя инфекции. Существует огромное количество вирусов, и, к сожалению, протестировать человека на все невозможно. Мы можем предположить, что в ответ на вирус в организме пациента вырабатывались антитела. В норме они блокируют вирус, но в некоторых случаях могут иметь общие рецепторы с тканями организма и агрессивно реагировать на них. К таким пациентам, как Максим, нужен индивидуальный подход. Мы посчитали, что Максиму подойдет плазмаферез.

О том, как работает этот метод, мы попросили рассказать врача-анестезиолога, эфферентолога, токсиколога отделения интенсивной терапии и экстракорпоральной детоксикации Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владиславу Андрющенко.

— Методы детоксикации основаны не на введении лекарств, а на удалении из организма патологических веществ и нормализации работы иммунной системы, — объясняет врач. — У Максима аутоиммунная патология, мы забираем из организма иммунные комплексы, вызывающие заболевание. Плазмаферез очищает организм, удаляя из жидкой части крови (плазмы) токсины и чужеродные агенты, которые в ней находятся. После того как мы забираем из крови эти вещества, в течение суток организм самостоятельно вырабатывает новые клетки, но уже без «памяти о болезни».

Помимо плазмафереза, мы проводили озонотерапию. У Максима повреждены периферические нервы, нарушено прохождение импульсов по нервам руки, а медицинский озон способствует быстрому восстановлению оболочки нервов. С помощью электромиографии мы видели, что после озонотерапии и плазмафереза стали проходить импульсы в нервах. И как следствие появились чувствительность и движения в руке. Озонотерапия также улучшает сон, концентрацию внимания, вызывает ощущение бодрости и прилива сил. Максим длительное время не мог нормально спать из-за боли, а предложенный нами комплекс процедур позволил снять болевой синдром, улучшить общее самочувствие.

— Восстановление происходит постепенно, — говорит жена Максима Татьяна. — За время болезни у мужа атрофировались мышцы. Сейчас он проходит реабилитацию. Нам помогает замечательный реабилитолог Оксана Петренко, которая вернула к полноценной жизни многих больных после тяжелых травм, операций. Сначала Максим учился поднимать руку, сгибать локоть, затем разрабатывать пальцы. Максим левша, поэтому ему пришлось переучиваться, чтобы все делать правой рукой.

Многие вещи, которые мы делаем в повседневной жизни, даются Максиму с большим трудом или вовсе пока не даются. Например, чтобы поджарить яичницу, в одной руке нужно держать яйцо, а другой разбивать его. Трудно пока порезать помидор, луковицу. Максиму пришлось полностью сменить одежду: рубашки, брюки и джинсы лежат в шкафу и ждут лучших времен. Пуговицы пока застегивать он не может, поэтому перешел на спортивные брюки, шорты, футболки, кофты на молнии. Но это временные трудности. И мы их преодолеем.

Ранее врач рассказал «ФАКТАМ», что, если у человека появляются предвестники тяжелой болезни — слабеет или немеет половина тела, нарушается зрение, ухудшается речь — нужно обязательно обратиться к доктору.

На фото в заголовке: «Методы детоксикации основаны не на введении лекарств, а на удалении из организма патогенных веществ и нормализации работы иммунной системы», — говорит Владислава Андрющенко

Фото предоставлено Владиславой АНДРЮЩЕНКО

65

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter