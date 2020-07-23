Без дождей не обойдется: синоптик рассказала, какой будет погода 24 июля

В пятницу, 24 июля, периодические дожди с грозами прогнозируются в центральных областях, на северо-востоке, в Прикарпатье и в Одесской области.

«Украина в целом будет принадлежать сухой погоде, полежит среди повышенного атмосферного давления», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко, отмечая, что температура воздуха немного повысится: в течение дня ожидается до + 23 + 28 градусов, на юге и юго-востоке — до + 26 + 32 градусов.

В пятницу в столице существенные осадки маловероятны. Температура воздуха будет колебаться около +25 +26 градусов.

«В выходные будут еще теплее, но с локальными грозовыми дождями. Не увлекайтесь вечерними и ночными посиделками, потому что в это время ощутимо свежеет», — советует синоптик.

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