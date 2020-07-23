Комфортное тепло и грозы: какой будет погода в Украине в конце рабочей недели

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая теплая погода. Дожди и грозы пройдут в западных областях страны.

В четверг, 23 июля, + 27 + 29 градусов на юге, +22-+26 в центре и на востоке. В западных регионах будет прохладнее. Там воздух прогреется до +21-+23 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

В Киеве в четверг солнце, температура +23 градуса.

В пятницу, 24 июля, на всей территории потеплеет на 3−5 градусов, но увеличатся шансы на дождь с грозой. Ивано-Франковская, Львовская, Закарпатская и Черновицкая области попадут в зону ливней и гроз. Температура воздуха здесь будет +22-+24 градуса.

Напомним, по прогнозам народных синоптиков, последняя декада июля начнется с дождей. А первая декада августа начнется с умеренного тепла, дожди будут кратковременными.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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