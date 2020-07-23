Фуксия: звезда "Дизель Шоу" удивила сменой имиджа (фото)

Звезда «Дизель Шоу» Виктория Булитко, озадачившая поклонников фото с младенцем на руках, удивила кардинальной сменой имиджа. Из блондинки она превратилась в интригующую фуксию, затонировав волосы в очень яркий цвет.

«Я сама не ожидала, что буду краситься в специфические цвета. Но блонд как раз тем и хорош, что позволяет пробовать новое без вреда для волос. А сейчас лето, так что побыть яркой не будет лишним. Тем более, это тоник. Он постепенно вымоется, а я постоянно буду разной!», — прокомментировала перемены Вика.

Напомним, Виктория Булитко была участницей прошлого сезона «Танців з зірками», заняла в финале третье место.

После окончания шоу актриса дала откровенное интервью «ФАКТАМ», рассказав о личной жизни, отношении к замужеству и материнству.

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