Звезда "Дизель Шоу" озадачила поклонников фото с младенцем

Шоу-бизнес

Звезда «Дизель Шоу» Виктория Булитко, рассказавшая ранее, когда выйдет замуж, озадачила сеть фото с младенцем на руках. Актриса опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует с мужчиной и младенцем на руках на фоне столичного роддома. Они нежно смотрят на малыша, поздравляют друг друга поцелуем.

«Ну, наконец-то», — написала Виктория Булитко под трогательным семейным снимком.

Поклонники в комментариях принялись поздравлять Вику с пополнением в семье. К поздравлением присоединилась и актриса Ольга Сумская. «Ого! Викуся, какая прекрасная новость! Ураааааа! Поздравляем, дорогая!», — написала она под фото.

Позже Виктории пришлось объясниться, что на самом деле она пока не родила, а мужчина на фото — ее коллега и сериальный муж Александр Бережок, с которым Вику давно «поженили». Сейчас Вика и Александр снова играют мужа и жену в ситкоме «Выжить любой ценой», ребенок у них появился по сценарию.

«Наша сериальная квартира, как настоящая, обрастает новыми декорациями идеталями. Эти фото будут стоять в рамках, как воспоминания о дне рождения

Лешки. Они получились такими яркими и натуральными, что я не удержалась и поделилась ими с поклонниками!», — рассказала Виктория.

Ранее ей приписывали роман с партнером по шоу «Танці з зірками» Дмитрием Дикусаром.

В интервью «ФАКТАМ» Виктория Булитко рассказала о материнстве, семейной жизни и планах на будущее.

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