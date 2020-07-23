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Деньги

В НБУ объяснили причины резкого роста курса доллара

15:07 23 июля 2020
Доллары США

В Национальном банке Украины считают, что повышенный спрос на валюту в последние недели связан с психологическими причинами, в том числе, и в связи с заявлениями о необходимости девальвации гривни.

Отметив, что курс периодически колеблется, что зависит от разных факторов, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб добавил: «В этот раз мы видим, что природа последних колебаний на валютных рынков в последние недели — психологическая».

Он привел в пример ситуацию с заявлением об отставке уже экс-главы НБУ Якова Смолия — на следующий день после этого Нацбанк был вынужден выйти на рынок и продать 150 миллионов долларов.

«В последние дни мы также наблюдаем рост спроса на валюту из разных источников. Мы не можем говорить, что кто-то один покупает валюту. Мы видим, что ее покупает и население, и бизнес», — сказал заместитель главы НБУ и добавил, что, по его мнению, это происходит и на фоне заявлений о необходимости девальвации гривни.

«Фундаментальных причин нет. Наоборот, ситуация достаточно благоприятна», — заявил Дмитрий Сологуб.

На видео — с 09:50.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский заявлял, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-а валютной политики НБУ. «Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем: как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас», — говорил он.

А министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко утверждал, что укрепление украинской национальной валюты в 2019 году привело к падению экономики.

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