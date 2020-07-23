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ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро для борьбы с последствиями пандемии
Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского союза — это стало известно вскоре после выделения транша на реформы. Новая помощь предназначена для преодоления негативных последствий пандемии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Сегодня подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках нашего рабочего визита в Брюссель вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко», — написал Шмыгаль.
Он отметил, что этот важный шаг поддержит макрофинансовую стабильность государства и поможет обеспечить благосостояние украинских граждан.
1,2 млрд евро для Украины — транш Еврокомиссии в рамках «исключительной» программы макрофинансовой помощи. Эта программа предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии.
Как сообщалось ранее, известный финансист дал прогноз, что денег Украине на дадут.51
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