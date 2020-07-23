27.75 / 28.05 31.84 / 32.39
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Украинский язык — 22, иностранные — 17: участникам ВНО объявили пороговые баллы

16:07 23 июля 2020
ВНО

В Украине, где ранее обещали снизить из-за карантина пороговые баллы (сдал — не сдал), обнародовали решение экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования, установившей «пороги» для ряда предметов.

Так, для ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии и иностранным языкам определены следующие пороговые баллы:

В Минобразовании и науки уточняют, что результаты ВНО по этим предметам появятся на страницах участников оценивания в пятницу, 24 июля. А пороговые баллы для ВНО по географии и химии комиссия установит 28 июля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украинский центр оценивания качества образования обнародовал график дополнительной сессии внешнего независимого оценивания знаний (ВНО), которая стартует 24 июля 2020 года и продлится до 10 августа 2020 года.

250

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Полиция

Полтавский террорист освободил заложника и скрылся в лесу

диван в крови, на которым был найден мертвым волонтер Алексей Кучапин

Диван с пятнами крови, на котором нашли мертвым киевского волонтера Кучапина, тайком вынесли на свалку

ВНО

Украинский язык — 22, иностранные — 17: участникам ВНО объявили пороговые баллы

Максим Кривош

Захват заложников в Луцке: суд определился с мерой пресечения для Кривоша (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер