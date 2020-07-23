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Украинский язык — 22, иностранные — 17: участникам ВНО объявили пороговые баллы
В Украине, где ранее обещали снизить из-за карантина пороговые баллы (сдал — не сдал), обнародовали решение экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования, установившей «пороги» для ряда предметов.
Так, для ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии и иностранным языкам определены следующие пороговые баллы:
В Минобразовании и науки уточняют, что результаты ВНО по этим предметам появятся на страницах участников оценивания в пятницу, 24 июля. А пороговые баллы для ВНО по географии и химии комиссия установит 28 июля.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украинский центр оценивания качества образования обнародовал график дополнительной сессии внешнего независимого оценивания знаний (ВНО), которая стартует 24 июля 2020 года и продлится до 10 августа 2020 года.250
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