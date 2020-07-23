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Мамочки поймут: Анна Ризатдинова в откровенном купальнике похвасталась шикарной фигурой (фото)

20:14 23 июля 2020
Анна Ризатдинова

Знаменитая гимнастка Анна Ризатдинова, мать двухлетнего сына Романа, которого родила от олигарха Александра Онищенко, в откровенном купальнике похвасталась шикарной фигурой и засветила грудь. Спортсменка на своей странице в Instagram опубликовала пикантное фото в белом купальнике и сразу же предвидела волну критики.

«Многие доброжелатели мне сейчас напишут, «ты же мать», «ты же спортсменка», «как ты можешь выставлять ТАКИЕ фотографии. Я не считаю, что если ты МАТЬ, то жизнь должна остановиться!!! Да, нужно чётко выдерживать линию женственности и не переходить грань пошлости и вульгарности! Но при этом гордиться своим телом после родов (мамочки меня поймут) считаю обязательным!!!», — написала Анна.

Также она показала, как отдыхает в стильном черном купальнике в одном из столичных комплексов.

В недавнем интервью «ФАКТАМ» Анна Ризатдинова рассказала, как может измениться мир спорта после пандемии.

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