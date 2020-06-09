Олимпийские игры в режиме онлайн потеряют свою ценность, — Анна Ризатдинова (фото)

Интервью со звездой

Многие люди без спорта не представляют своей жизни. Кто-то активно им занимается сам, кто-то является болельщиком. Но пандемия коронавируса и в эту сферу внесла свои коррективы. О том, что ждет мир спорта в будущем и как привести себя в форму после карантинной гиподинамии, «ФАКТЫ» побеседовали с известной украинской гимнасткой, призером Олимпийских игр, финалисткой проекта «Танці з зірками» Анной Ризатдиновой.

«Сейчас более опасны командные виды спорта, где не избежать тактильных контактов»

— Анна, страх и беспокойство нависли над теми, кто собирается вернуться в спортзал. Как не подхватить коронавирус, касаясь тренажера, которым уже кто-то пользовался? Как не заразиться в раздевалке и душевой? Все эти вопросы многим не дают покоя. А у вас тоже есть подобные страхи?

— Конечно, потому что здоровье у меня на первом месте. Сейчас пока еще не хожу ни в тренажерный зал, ни в бассейн. Занимаюсь пилатесом дома или на свежем воздухе.

— Итальянские исследователи назвали гимнастику и теннис самыми безопасными в данное время видами спорта. А в числе самых опасных — волейбол, регби, баскетбол и дзюдо. Футбол оказался в этом перечне на седьмом месте…

— Понятно, что сейчас более опасны командные виды спорта, где не избежать тактильных контактов. Игроки ведь не могут во время игры задумываться, на каком расстоянии находятся друг от друга. И в этом сложность. Более безопасны — индивидуальные виды спорта. Например, в гимнастике на площадке находится одна гимнастка, тренер — на дистанции от нее. В теннисе игроки тоже существенно дистанцированы друг от друга. Тем не менее всем без исключения нужно придерживаться норм безопасности и всех правил. Это персональная ответственность каждого человека.

Гимнастка Анна Ризатдинова — призер Олимпийских игр

Я не Минздрав, но посоветую всегда носить с собой дезинфектор в виде распылителя и пользоваться им регулярно, также важно иметь при себе влажные антибактериальные салфетки и не забывать мыть руки.

— Как считаете, стоит ли приходить в зал со своим ковриком? Ведь, выполняя упражнения, люди касаются его лицом.

— Да, стоит. Но все оборудование, естественно, с собой не принесешь, поэтому нужно дезинфицировать.

— Как вы восприняли известие о том, что Олимпиада в Токио может быть отменена?

— Это печальная новость — особенно для спортсменов, которые сейчас на пике своей формы. Можете себе представить, что чувствует человек, когда ему говорят, что Олимпиады, к которой он готовился четыре года, не будет? У многих депрессии и срывы, ведь у спортсмена каждый день на счету, не говоря о годах. Но решения принимаются в целях безопасности — на Олимпиаде всегда невероятное скопление людей со всего мира. И в нынешней ситуации ее проведение может быть чревато глобальной катастрофой заражения.

С другой стороны, тот факт, что Олимпиада должна была бы пройти в Японии, которую называют страной инноваций и будущего, внушает надежду. Быть может, там смогут создать систему безопасности, которая позволит провести игры без зрителей.

— Есть мнение, что для участия в соревнованиях спортсмену не обязательно присутствовать на них лично, достаточно прислать жюри видео с демонстрацией своего мастерства. Что вы думаете об этом?

— Я не представляю Олимпийские игры в режиме онлайн. Думаю, в таком формате они потеряют свою ценность. Прежде всего пропадет соревновательный дух, который так притягивает зрителей.

— А как в век фейков жюри сможет удостовериться, что все на видео достоверно? Как проверить не использовал ли накануне записи спортсмен допинг?

— Все так — возникает очень много вопросов.

«Выберите для себя тот вид спорта, заниматься которым вам будет в удовольствие»

— Каким же будет, с вашей точки зрения, мир спорта в будущем?

— Уже сейчас многое меняется. Если раньше мы четко знали, когда и где будет проходить следующая Олимпиада, то сейчас — нет. Думаю, в связи с этим в новых реалиях произойдут перемены в системе подготовки спортсменов.

— Смогут ли онлайн-тренировки заменить традиционные, живые?

— Нет. Могу показать на своем примере. Я тренирую детей. Когда начался карантин, стала это делать онлайн. Вроде бы все то же объясняешь детям, но понимаешь: одно твое прикосновение руки может помочь ребенку исправить ошибку и у него сразу же получится тот или иной элемент. Кроме того, общение в реальности — это обмен эмоциями, которые заряжают и мотивируют. Поэтому я за живое общение. От таких занятий пользы больше.

— Какие советы дадите тем, кто во время карантина набрал лишние килограммы и хочет прийти в форму?

— Раньше, когда тренировалась с девяти утра и до восьми вечера, особо за питанием не следила, так как за день могла сбросить полтора килограмма и больше. Но такие занятия закончились, а аппетит не пропал. Я стала задумываться о питании. Особо же эту тему начала изучать на карантине. Ведь когда сидишь дома и занимаешься спортом всего час или два в день, вдруг обнаруживаешь, что не все нравится во внешности.

Сейчас я питаюсь овощами в неограниченном количестве в любом виде — это салаты, овощи на пару, гриле. Исключение — жаренные на масле. И, конечно, нужен белок, который содержится в мясе, рыбе, яйцах.

Стала пить больше воды. Очень часто мы думаем, что голодны, но на самом деле это жажда. Поэтому, когда хочу сильно есть, выпиваю воды и только потом сажусь за стол.

Сахар из рациона исключила. Если уж очень хочется сладкого, могу съесть кусочек шоколада. И сейчас я очень довольна своим телом. Что же касается занятий спортом, выберите для себя тот, заниматься которым вам будет в удовольствие. Если будете себя заставлять, уже через две недели вам всего этого не захочется.

Финалистка «Танців з зірками» и тренироваться любит под музыку

— Как же заниматься спортом в удовольствие?

— Оно состоит из мелочей, начиная с красивой и удобной тренировочной формы. Я тренируюсь под любимую ритмичную музыку — это Майкл Джексон, Бейонсе, Монатик… Кто-то любит заниматься с тренером, кто-то — без. Я, например, предпочитаю первый вариант, чтобы не позволять себе расслабиться.

«Цените каждый день и каждый час, наслаждайтесь каждой минутой, потому что никто не знает, что будет завтра»

— Сколько времени посоветуете уделять спорту?

— Самый оптимальный вариант для занятий — три дня в неделю. Это идеальная формула для поддержания формы — тренировки через день не надоедают.

— Время суток имеет значение?

— Лучше это делать утром — до завтрака, до работы. Получите заряд энергии на весь день.

— Как вы считаете, будет ли актуальна после пандемии прежняя система приобретения абонементов в спортклуб на год вперед?

— Думаю, спортивные учреждения ее продолжат предлагать, но люди будут осторожничать. Коронавирус нас научил тому, что планировать на длительный период рискованно. Пандемия многое меняет в сознании людей.

По мнению Анны Ризатдиновой, заниматься спортом лучше утром – до завтрака, до работы

— Причем порой совсем неожиданно. Например, как объяснить тот факт, что в Китае после волны разводов наблюдается всплеск заключения браков?

— Пандемия стала проверкой на прочность отношений. До карантина мало кто все свое время проводил с семьей. А когда длительный период пары целые дни были вместе в одной квартире, пришлось находить какие-то компромиссы. Не все оказались к этому готовы. Что же касается того, почему сейчас многие побежали в загс, это объяснить сложно.

— Возможно, задумались над тем, что, когда наступит какой-то очередной кризис, хорошо бы иметь надежный тыл в лице любимого человека, с которым самоизоляция не только не страшна, но и приятна?

— Вопрос в том, где во время карантина люди нашли вторые половинки. Как-то это странно…

— Многие сейчас потеряли работу и прежние заработки. Как думаете, если бы спорт перестал вас кормить, чем бы вы могли заняться?

— Думаю, эта сфера все равно была бы связана с движением. Например, это могла бы быть хореография. Я бы нашла то, что интересно женщинам и их детям в данный момент. Быть бухгалтером или юристом — абсолютно не мое.



— Как скоро вы решитесь пойти в ресторан и отправиться в путешествие?

— Путешествовать очень хочется, но страшновато, поэтому пока ничего не планирую. В ресторан тоже хочется. Я уже покупала кофе с собой, и от этого поднимается настроение. Важно, чтобы в заведении соблюдались меры предосторожности.

— Что, по вашему мнению, должны понять люди в этот непростой период?

— Возможно, скажу банальные вещи, но они важные. Нужно беречь свою планету, ценить каждый день и каждый час, наслаждаться каждой минутой, потому что никто не знает, что будет завтра.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Следите за своим здоровьем. Занимайтесь спортом, потому что в здоровом теле здоровый дух. Наслаждайтесь сегодняшним днем, проводите его с близкими.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что автор и идейный вдохновитель проекта «Мир после пандемии» журналистка «ФАКТОВ» Ольга Сметанская за свою работу была удостоена награды Национального союза журналистов Украины за серию эксклюзивных интервью с известными людьми и лидерами отраслей.

Фото из альбома Анны Ризатдиновой

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