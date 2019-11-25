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- 11:22 «Сложно проигрывать»: Анна Ризатдинова прокомментировала результаты «Танців з зірками»
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«Сложно проигрывать»: Анна Ризатдинова прокомментировала результаты «Танців з зірками»
Знаменитая гимнастка, бронзовая призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова, неожиданно занявшая второе место в шоу «Танці з зірками», высказалась о результатах финала. Спортсменка, которую называли самой сильной участницей шоу, в результате высоких оценок жюри, но меньшей поддержке зрителей, в итоге заняла второе место. Похоже, это стало шоком для Анны и ее партнера. После оглашения результатов она не сдерживала слез в прямом эфире. А уже утром со спортивной выдержкой она прокомментировала финал, поблагодарив всех за поддержку.
«Вот и закончилось наше путешествие под названием „Танці з зірками“. Мне, как спортсменке конечно же очень сложно проигрывать. Но и в то же время, я понимаю, что наше серебро на вес золота!!! Знаете, такое полное удовлетворение сейчас, потому что понимаю что мы сделали всё, что от нас зависело!!! Дорогие наши зрители, мы благодарны вам!!! Я думала, что уйду на эфире так пятом. Спортсменов ведь не знают в нашей стране, но вы нас донесли на своих ручках до финала… Всех обняла и поцеловала ❤», — написала Анна под фото, на котором они с партнером Александром Прохоровым держат кубок.
Подписчики Анны в комментариях называют их лучшей парой и не жалеют комплиментов.
Как прошел последний эфир, выступления всех пар, эмоциональное и неожиданное шоу результатов, смотрите здесь.
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