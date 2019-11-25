23.99 / 24.23 26.39 / 26.77
Киев: -4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Сложно проигрывать»: Анна Ризатдинова прокомментировала результаты «Танців з зірками»

11:22 25 ноября 2019 437
Анна Ризатдинова
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Знаменитая гимнастка, бронзовая призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова, неожиданно занявшая второе место в шоу «Танці з зірками», высказалась о результатах финала. Спортсменка, которую называли самой сильной участницей шоу, в результате высоких оценок жюри, но меньшей поддержке зрителей, в итоге заняла второе место. Похоже, это стало шоком для Анны и ее партнера. После оглашения результатов она не сдерживала слез в прямом эфире. А уже утром со спортивной выдержкой она прокомментировала финал, поблагодарив всех за поддержку.

«Вот и закончилось наше путешествие под названием „Танці з зірками“. Мне, как спортсменке конечно же очень сложно проигрывать. Но и в то же время, я понимаю, что наше серебро на вес золота!!! Знаете, такое полное удовлетворение сейчас, потому что понимаю что мы сделали всё, что от нас зависело!!! Дорогие наши зрители, мы благодарны вам!!! Я думала, что уйду на эфире так пятом. Спортсменов ведь не знают в нашей стране, но вы нас донесли на своих ручках до финала… Всех обняла и поцеловала ❤», — написала Анна под фото, на котором они с партнером Александром Прохоровым держат кубок.

Подписчики Анны в комментариях называют их лучшей парой и не жалеют комплиментов.

Как прошел последний эфир, выступления всех пар, эмоциональное и неожиданное шоу результатов, смотрите здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анна Семенович

Экс-"блестящая" Анна Семенович запустила туфлей в Путина: что произошло

зеленский

Некрасиво получилось: Зеленский попал в скандал с Голодомором

Басков и Крутой

Валялись на полу и матерились: Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)

Ротару

Хотели пожениться: скандальный российский продюсер рассказал о романе с Ротару

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер