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Украина

"Укрзалізниця" возобновила услугу питания в скоростных поездах

17:45 23 июля 2020
Интерсити

После снятия ряда карантинных ограничений пассажиры скоростных поездов снова смогут приобретать продукты питания и готовые блюда.

Как сообщает пресс-служба компании «Укрзалізниця», при поездках скоростными поездами Интерсити+ и Интерсити пассажиры смогут приобрести не только питьевую воду и холодные напитки, но и продукты питания в индивидуальной упаковке, а также блюда, которые будут предварительно расфасованы в плотно закрытую тару и не требуют нагрева. Услуги пассажирам будет предоставлять также вагон-буфет.

В поездах дальнего следования будут продавать холодные напитки и кондитерские изделия.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» затягивает реализацию экспериментального проекта по запуску частной тяги на железной дороге. Пока не принято ни одного решения о допуске частных локомотивов.

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