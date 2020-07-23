Странная смерть волонтера в Киеве: полиция объяснила кровавые пятна на диване

Полиция устанавливает причину смерти волонтера, руководителя благотворительной организации «Дом Милосердия Киев» Алексея Кучапина, тело которого нашли в квартире в Днепровском районе Киева.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева на своей странице в Facebook, установлено, что эту квартиру умерший арендовал 15 июля. Затем арендатор на связь не выходил. Владелец пытался попасть в квартиру, но ему не открывали, а с внутренней стороны двери были вставлены ключи.

Судебно-медицинский эксперт при осмотре тела не обнаружил внешних признаков насильственной смерти. Кроме документов и личных вещей умершего, в квартире изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе — записку. Все вещественные доказательства проходят экспертизы. Обстановка внутри не была нарушена. По словам владельца, из квартиры ничего не пропало.

Кровавые пятна на мебели, по мнению экспертов, появились из-за разложения человеческого тела, так как мужчина пролежал в квартире мертвым не менее пяти суток при температуре около 25 градусов.

Ранее сообщалось, что на свалке обнаружили диван с пятнами крови, на котором ранее лежало тело волонтера Кучапина.

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