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Странная смерть волонтера в Киеве: полиция объяснила кровавые пятна на диване
Полиция устанавливает причину смерти волонтера, руководителя благотворительной организации «Дом Милосердия Киев» Алексея Кучапина, тело которого нашли в квартире в Днепровском районе Киева.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева на своей странице в Facebook, установлено, что эту квартиру умерший арендовал 15 июля. Затем арендатор на связь не выходил. Владелец пытался попасть в квартиру, но ему не открывали, а с внутренней стороны двери были вставлены ключи.
Судебно-медицинский эксперт при осмотре тела не обнаружил внешних признаков насильственной смерти. Кроме документов и личных вещей умершего, в квартире изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе — записку. Все вещественные доказательства проходят экспертизы. Обстановка внутри не была нарушена. По словам владельца, из квартиры ничего не пропало.
Кровавые пятна на мебели, по мнению экспертов, появились из-за разложения человеческого тела, так как мужчина пролежал в квартире мертвым не менее пяти суток при температуре около 25 градусов.
Ранее сообщалось, что на свалке обнаружили диван с пятнами крови, на котором ранее лежало тело волонтера Кучапина.260
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