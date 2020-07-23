На Днепропетровщине разбился маршрутный автобус: 15 пострадавших, водитель сбежал

В четверг, 23 июля, в Петриковском районе Днепропетровской области произошло ДТП с микроавтобусом «Газель Рута». В этот же день в Винницкой области в аварии погибли четыре человека.

Как сообщает Нацполиция Днепропетровской области, ДТП произошло около 15:30 возле села Шульговка. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате автобус слетел в кювет и перевернулся. В момент аварии в нем находилось около 20 пассажиров — 15 из них госпитализировали.

Водитель скрылся с места ДТП, полиция разыскивает его.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье произошла смертельная авария с участием депутата районного совета: внедорожник Toyota Land Cruiser, выезжая с обочины, не предоставил преимущество двигавшемуся по дороге мотоциклу.

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