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На Днепропетровщине разбился маршрутный автобус: 15 пострадавших, водитель сбежал
В четверг, 23 июля, в Петриковском районе Днепропетровской области произошло ДТП с микроавтобусом «Газель Рута». В этот же день в Винницкой области в аварии погибли четыре человека.
Как сообщает Нацполиция Днепропетровской области, ДТП произошло около 15:30 возле села Шульговка. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате автобус слетел в кювет и перевернулся. В момент аварии в нем находилось около 20 пассажиров — 15 из них госпитализировали.
Водитель скрылся с места ДТП, полиция разыскивает его.
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