- 09:55 На Донбассе запретят работу разведки и снайперов? Сивохо взбудоражил сеть постом о новых договоренностях в Минске
- 09:43 Депутат на Land Cruiser насмерть сбил 19-летнего мотоциклиста в Закарпатье: фото аварии
- 09:38 "Миротворец" рассказал, как якобы Портнов согласовывал с Кремлем план дискредитации украинского МинАПК
- 09:20 Анна Седокова в третий раз выходит замуж
- 09:14 Разгонявший Майдан экс-беркутовец засветился при задержании оппозиционера в Беларуси
- 09:05 34 тысячи украинцев смогли победить коронавирус
- 08:59 «Ливерпуль» отметил чемпионский вечер пятью голами в ворота «Челси» и гуляньями в раздевалке
- 08:51 Получил несколько ударов в голову: видео избиения военного в Запорожье попало в сеть
- 08:51 Свежие данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 08:45 Китай запустил свой первый зонд на Марс
- 08:45 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:30 В Киеве подожгли дом антикоррупционера Шабунина: первые детали и фото
Депутат на Land Cruiser насмерть сбил 19-летнего мотоциклиста в Закарпатье: фото аварии
В селе Ботар Виноградовского района Закарпатской области произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист. На днях в Киеве мотоциклист после столкновения с легковушкой пролетел несколько метров, остался жив и почти не пострадал.
В Закарпатье водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, выезжая с обочины не предоставил преимущество мотоциклу, который двигался по дороге.
После столкновения 19-летний водитель мотоцикла упал и получил черепо-мозговую травму. Смерть наступила сразу же.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что водителем внедорожника был депутат Виноградовского районного совета, передает mukachevo.net.
Напомним, два дня назад смертельное ДТП произошло на трассе Киев—Чоп, в котором погибли водители двух машин, четыре автомобиля разбились вдребезги.
Фото Виталий Глагола143
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...