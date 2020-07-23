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Происшествия

Депутат на Land Cruiser насмерть сбил 19-летнего мотоциклиста в Закарпатье: фото аварии

9:43 23 июля 2020
ДТП

В селе Ботар Виноградовского района Закарпатской области произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист. На днях в Киеве мотоциклист после столкновения с легковушкой пролетел несколько метров, остался жив и почти не пострадал.

В Закарпатье водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, выезжая с обочины не предоставил преимущество мотоциклу, который двигался по дороге.

После столкновения 19-летний водитель мотоцикла упал и получил черепо-мозговую травму. Смерть наступила сразу же.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что водителем внедорожника был депутат Виноградовского районного совета, передает mukachevo.net.

Напомним, два дня назад смертельное ДТП произошло на трассе Киев—Чоп, в котором погибли водители двух машин, четыре автомобиля разбились вдребезги.

Фото Виталий Глагола

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