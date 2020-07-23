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«Найти и наказать»: Зеленский отреагировал на поджог дома Шабунина
Президент Украины Владимир Зеленский высказал сочувствие антикоррупционеру Виталию Шабунину, у которого сожгли дом, и сказал, что ждет ответов от правоохранительных органов.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Зеленского, президент заявил, что Украина должна выходить из эпохи конфликтов.
«Очевидно, что каждый такой случай бросает тень на репутацию нашего государства, на наши новые институты власти и особенно на наши правоохранительные органы. К сожалению, это действительно очень плохая история. Потому что, независимо от взглядов, позиции, общественной активности, любой человек в нашей стране имеет абсолютное право на неприкосновенность и свою, и своего жилья. Это же аксиома для зрелых и цивилизованных стран», — написал Зеленский.
Теперь президент ждет оперативных ответов от правоохранительных органов.
«Виновных нужно обязательно найти и наказать», — подвел итог Зеленский.
Ранее сообщалось, что подробности поджога дома рассказала мама Шабунина.166
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