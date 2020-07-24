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Возврата к прежней жизни не будет: глава ВОЗ напомнил жителям планеты, как спасти себя и своих близких
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, считающий мытьё рук самым надежным средством борьбы с коронаинфекцией, решил поделиться с жителями Земли своим видением того, как человечеству следует себя вести для того, чтобы избежать инфицирования.
Свои рекомендации он привел во время вступительного слова на брифинге, посвященном пандемии COVID-19, говорится в сообщении на сайте ВОЗ.
По мнению Гебреисуса, пандемия коронавирусной инфекции уже глобально изменила образ жизни человечества, и возвращения к прежней «вседозволенности» уже не будет.
«Совершенно ясно, что люди хотят жить своей жизнью. Но возврата к прежнему образу жизни нет. Пандемия уже изменила наш образ жизни», — заявил Гебреисус.
Теперь каждое «простое решение» должно приниматься с учетом того, что оно может стать вопросом жизни и смерти, поэтому ни в коем случае не стоит относиться к ним легкомысленно.
«Мы просим всех относиться к решениям о том, куда идти, что делать и с кем встречаться, как к решениям жизни и смерти. Потому что так и есть. Это может быть не ваша жизнь, но ваш выбор может повлиять на жизнь или смерть кого-то, кого вы любите, или совершенно незнакомого человека», — отметил глава ВОЗ.
Напомним, ранее в ВОЗ назвали 4 сценария развития пандемии коронавируса в мире.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению главы ВОЗ, что карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса, они помогают лишь замедлить передачу инфекции.36
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Возврата к прежней жизни не будет: глава ВОЗ напомнил жителям планеты, как спасти себя и своих близких
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