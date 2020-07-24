Во Львовской области низко летящий аист спровоцировал страшное ДТП (видео)

В четверг, 23 июля, на печально известной дорожно-транспортными происшествиями трассе Киев-Чоп произошла авария, которую спровоцировала птица.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Как оказалось, крупная птица едва не влетела в лобовое стекло фуры неподалёку от села Пукеничи.

От неожиданности водитель дернул руль, что привело к выезду на встречную полосу, где грузовик столкнулся с микроавтобусом. Обе машины загорелись.

Трех пассажиров микроавтобуса забрала «скорая» — они в больнице в тяжелом состоянии. Водитель грузовика, у которого травмирована нога — находится под надзором полиции.

Какова судьба аиста, неизвестно.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном ДТП с микроавтобусом, которое случилось в четверг, но уже в Петриковском районе Днепропетровской области, возле села Шульговка. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате автобус слетел в кювет и перевернулся. В момент аварии в нем находилось около 20 пассажиров — 15 из них госпитализировали. Водитель скрылся с места ДТП, полиция разыскивает его.

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