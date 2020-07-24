«Луческу выгнали из «Шахтера» – он затаил обиду»: Суркис эмоционально пообщался с ультрас (фото)

Назначение Мирчи Луческу главным тренером «Динамо» вызвало шквал недовольства как со стороны легендарных футболистов «бело-синих» минувших лет, назвавших данное решение руководства «плевком в душу», так и активных болельщиков.

Как сообщает издание «Главком», группа ультрас пришла к стадиону «Динамо» имени Валерия Лобановского, где состоялся откровенный разговор, не без употребления «крепкого словца», с президентом клуба Игорем Суркисом. На замечание фанатов, что данным решением руководитель киевлян «наплевал всем в душу, выбрав того, кто считался символом непорядочности и поливал динамовский клуб грязью», Игорь Михайлович парировал: «Поймите меня, я колебался. Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте в виду, что Луческу из „Шахтера“ ушел не сам. Его выгнали, и он затаил обиду, хочет обыграть „Шахтер“ и доказать Ахметову, что он был неправ. Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирче в глаза и поверил. Вы же критиковали меня за „динамовские сердца“? Хотели иностранного специалиста? Имеете».

В связи с этой ситуацией президент «Динамо» вспомнил историю, как в 1995-м в Киев вернулся Валерий Лобановский. «Когда я его брал сюда в 1995-м, мне все вокруг говорили, что это уже ни на что не способный памятник. Мол, после Арабских Эмиратов еле ходит. Мой брат был против назначения Лобановского, и я его убедил, что Валерия Васильевича надо брать. Затем мы играли в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов», — отметил Игорь Михайлович. К слову, фанаты по дороге на стадион закрыли динамовским шарфиком глаза памятнику Валерию Васильевичу перед клубной ареной — мол, ему не стоит видеть всего того, что сейчас происходит…

На еще одно замечание активных болельщиков, что «Шахтер» при Луческу достиг всех успехов не благодаря тренерскому гению румынского специалиста, а профессиональной команде умело подобранных менеджеров, у Суркиса-младшего также нашлись свои аргументы: «Идите вы работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу! Давать советы по стороны может каждый. Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб вложил полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в „Динамо“ деньги, и я уступлю. Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 млн долларов в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите, кого хотите».

Также издание отмечает, что разговор завершился словами фанатов «Игорь Михайлович, весь Киев, вся Украина в шоке от вашего решения. О чем еще можно говорить?», после чего стороны разошлись без рукопожатий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что болельщикам разрешили посещать футбольные матчи в Украине, но при условии заполняемости стадионов на 25%.

Фото «Главком», ФК «Динамо»

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