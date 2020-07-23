Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо» (фото)

Вице-чемпион и обладатель Кубка Украины киевское «Динамо», уволившее 20 июля Алексея Михайличенко и его штаб, объявило о назначении нового главного тренера. Впервые им стал специалист из дальнего зарубежья — 74-летний (29 июля ему исполнится 75) экс-наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу, который в феврале 2019 года был уволен из сборной Турции. Контракт рассчитан на два года с возможностью пролонгации еще на один сезон. По информации sport.ro, зарплата Луческу в «Динамо» составит 3 млн евро в год.

Президент «Динамо» Игорь Суркис и Мирча Луческу после подписания контракта

Мирча Луческу и его агент на динамовской арене

«Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского „Динамо“, он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу», — цитирует президента ФК «Динамо» Игоря Суркиса официальный сайт клуба.

«Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе „Динамо“. Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями», — заявил Мирча Луческу.

В четверг, 30 июля, для представителей СМИ будет организована пресс-конференция, на которой новый главный тренер ответит на вопросы журналистов.

За 12 лет работы румынского специалиста «Шахтер» восемь раз становился чемпионом Украины, шесть раз выигрывал Кубок и семь — Суперкубок страны. Кроме того, в 2009 году дончане во главе с Луческу стали обладателями Кубка УЕФА. Луческу восемь раз признавался лучшим тренером Украины.

Кроме сборной Турции, румын также возглавлял в этой стране «Галатасарай» и «Бешикташ». Также в послужном списке тренера значится работа с румынскими «Корвинулом», «Динамо», «Рапидом» и сборной Румынии, итальянскими «Пизой», «Брешиа», «Реджаной», «Интером» и с российским «Зенитом». Всего за карьеру команды Мирчи Луческу добыли 32 (!) трофея.

К слову, «Динамо» — 14-я команда в тренерской карьере самого возрастного специалиста в истории столичного клуба. По иронии судьбы, Мирча третий раз примеряет динамовскую форму: в 1963—1977 годах он играл за бухарестское «Динамо», а в 1985—1990 годах — возглавлял команду.

Отметим, что «бело-синие» выйдут из отпуска 30 июля и будут готовиться к сезону в УПЛ, старт которого запланирован на 22 августа (25 августа динамовцы в матче за Суперкубок страны сыграют на «Олимпийском» с «Шахтером»), на своей тренировочной базе в Конче-Заспе.

Как известно, на евроарене «Динамо» стартует в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (на этой стадии турнира запланирован один матч, хозяина поля определит жребий). При жеребьевке «бело-синие» попадут в число «сеяных». Если второй отборочный этап преодолеют все «сеяные», то в числе возможных соперников «Динамо» окажутся французский «Ренн», чешская «Виктория», австрийский «Рапид» и греческий ПАОК. Жеребьевка — 31 августа, матч — 15 или 16 сентября.

Четыре победителя этого этапа в плей-офф раунде в двухматчевом противостоянии (22−23 и 29−30 сентября) разыграют две путевки в групповой турнир ЛЧ. При жеребьевке (1 сентября) будет посев по клубному рейтингу сильнейшего в паре третьей квалификации. Пара с участием «Динамо» будет «сеяной».

Добавим, что вылет из турнира либо в третьем, либо в раунде плей-офф автоматически отправит «Динамо» в групповой турнир Лиги Европы (жеребьевка — 2 октября, первые поединки — 22 октября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» скромно отметило победу в Кубке Украины.

Фото ФК «Динамо»



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