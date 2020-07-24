- 10:39 За убийство младенца — испытательный срок: на Черкасчине суд вынес удивительно мягкий приговор
- 10:38 Грановский хочет получить 30% мест в списках ЕС для своих людей, – политолог
- 10:28 Битва за Киев: как Офис президента собирается «нокаутировать» Виталия Кличко
- 10:02 «Ем таких стариков на обед»: американский боксер продолжает оскорблять Ломаченко
- 10:02 "Полтавского террориста" до сих пор не нашли: в полиции рассказали, где проводят поиски
- 10:01 В Португалии сотрудники миграционной службы убили украинца: шокирующие подробности трагедии
- 09:56 После коронавируса запрос на праздники вырастет: Горбунов озвучил неожиданный прогноз
- 09:55 Писатель скупил собственную книгу, чтобы она попала в бестселлеры
- 09:50 Под Киевом изъяли партию радиоактивных ягод и грибов из Чернобыльской зоны
- 09:48 Эксперт объяснил, почему новое перемирие на Донбассе будет краткосрочным
- 09:27 Зритель спас жизнь тележурналистке, обратив внимание на симптом рака, когда она вела эфир
- 09:24 Ковбои MOZGI зажгли с горячими красотками в своем новом клипе Chica Bamboni
После коронавируса запрос на праздники вырастет: Горбунов озвучил неожиданный прогноз
Развлекательный сектор, кино и телевидение едва не больше всех пострадали и продолжает страдать из-за коронавируса и ограничений в рамках карантина. Все массовые мероприятия были отменены, кинотеатры закрыты, никаких корпоративов, на чем в основном и зарабатывали ведущие и артисты. Постепенно Украина снимает ограничения, с первыми концертами выступили MONATIK и другие звезды, постепенно возвращаются вечеринки и светские мероприятия, хотя и не такие громкие и многолюдные, как было до появления COVID.
Ведущий канала «1+1» («Танці з зірками», «Голос. Діти») Юрий Горбунов уверен, что люди очень соскучились по атмосфере праздника, запрос на развлекательные мероприятия после пандемии только вырастет.
«Пока никто не знает, как будет „после“ и даже когда оно наступит. То, что сейчас клиенты отменяют праздники, запланированные на 2021 год, настораживает. Но я согласен с Потапом: запрос на праздники после пандемии вырастет. Это логично. Чем дольше люди не будут путешествовать, тем больше им этого будет хотеться. Чем дольше не смогут ходить в рестораны, тем больше будут туда стремиться. То же и с праздниками. Все уравновесится», — рассказал Юрий Горбунов в интервью «ФАКТАМ» в рамках проекта «Мир после пандемии».
Также продюсер Ирина Горовая рассказала «ФАКТАМ», почему отложили закрытие группы «Время и Стекло», как карантин отразился на их компании и шоу-бизнесе в целом.65
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
Ветер: 1 м/с С-З
Давление: 747 мм