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Шоу-бизнес

После коронавируса запрос на праздники вырастет: Горбунов озвучил неожиданный прогноз

9:56 24 июля 2020
Юрий Горбунов

Развлекательный сектор, кино и телевидение едва не больше всех пострадали и продолжает страдать из-за коронавируса и ограничений в рамках карантина. Все массовые мероприятия были отменены, кинотеатры закрыты, никаких корпоративов, на чем в основном и зарабатывали ведущие и артисты. Постепенно Украина снимает ограничения, с первыми концертами выступили MONATIK и другие звезды, постепенно возвращаются вечеринки и светские мероприятия, хотя и не такие громкие и многолюдные, как было до появления COVID.

Ведущий канала «1+1» («Танці з зірками», «Голос. Діти») Юрий Горбунов уверен, что люди очень соскучились по атмосфере праздника, запрос на развлекательные мероприятия после пандемии только вырастет.

«Пока никто не знает, как будет „после“ и даже когда оно наступит. То, что сейчас клиенты отменяют праздники, запланированные на 2021 год, настораживает. Но я согласен с Потапом: запрос на праздники после пандемии вырастет. Это логично. Чем дольше люди не будут путешествовать, тем больше им этого будет хотеться. Чем дольше не смогут ходить в рестораны, тем больше будут туда стремиться. То же и с праздниками. Все уравновесится», — рассказал Юрий Горбунов в интервью «ФАКТАМ» в рамках проекта «Мир после пандемии».

Также продюсер Ирина Горовая рассказала «ФАКТАМ», почему отложили закрытие группы «Время и Стекло», как карантин отразился на их компании и шоу-бизнесе в целом.

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