Даже йогой с инструктором я сейчас занимаюсь онлайн, – Юрий Горбунов

Когда началась пандемия, казалось, что все изменится кардинально и очень скоро. Но этого не случилось. Напротив, большинство людей хотят вернуться к той жизни, которая была прежде, — пусть и несовершенной, но понятной. Однако, как говорил Чарльз Диккенс, изменения порождают изменения. И то, что сегодня еще не очевидно, может стать новой реальностью завтра. О том, как может поменяться жизнь и, в частности, мир шоу-бизнеса и кино, «ФАКТАМ» рассказал известный телеведущий (шоу «Танці з зірками», «Голос країни» на канале «1+1»), актер и продюсер Юрий Горбунов.

«Согласен с Потапом: запрос на праздники после пандемии вырастет»

— Юрий, несколько лет назад на аукционе за баснословные деньги было продано письмо, обнаруженное на «Титанике». Его написал американский бизнесмен своей матери за день до катастрофы. Он описывал: «Это гигантский корабль, обставленный как роскошный отель». Кроме того, с восторгом отмечал, что видел на борту самого богатого человека того времени Джона Джеймса Астора и его жену. Прочитав об этом недавно, я подумала: ситуация — сродни нынешней, показывает, как зыбки счастье и сама жизнь.

— Так и есть. До пандемии богатые люди чувствовали себе практически всесильными. Средства позволяли им в нужный момент сесть в самолет и улететь от проблем в любую точку мира. Сейчас же нигде не скрыться, потому что пандемией охвачена вся планета, и нет такой страны, куда не добрался коронавирус. И абсолютно все мы — заложники ситуации. Никто не знает, когда все это закончится. Остается принять нынешние условия и жить в новых реалиях. Сейчас сложно всем. Многие компании из-за простоя лишились доходов, некоторые даже обанкротились. Пострадали и шоу-бизнес, и кинематограф. Мы с женой (телеведущая Катя Осадчая. — Авт.) почти два с половиной месяца просидели дома. Не могу сказать, что нам это сильно не понравилось. Живем за городом, поэтому все это время могли выходить на улицу, когда хотели. И наш ребенок был счастлив, что мы все время дома. Я занимался онлайн яхтингом — теоретической частью. Мы много читали, смотрели фильмы. Одним словом, совершенствовались. Так что не могу сказать, что время было упущено. А то, что случилось с экономикой, шоу-бизнесом, кино и многими другими отраслями из-за пандемии, конечно, печально. И никто этого не мог предвидеть.

— Читала, что ваш коллега Алексей Потапенко считает: после пандемии у людей будет запрос на праздник.

— Пока никто не знает, как будет «после» и даже когда оно наступит. То, что сейчас клиенты отменяют праздники, запланированные на 2021 год, настораживает. Но я согласен с Потапом: запрос на праздники после пандемии вырастет. Это логично. Чем дольше люди не будут путешествовать, тем больше им этого будет хотеться. Чем дольше не смогут ходить в рестораны, тем больше будут туда стремиться. То же и с праздниками. Все уравновесится.

— Реально ли артистам зарабатывать онлайн столько же, сколько и вживую?

— Нет, конечно. Как вы представляете свадьбу или корпоратив, где сотни человек, онлайн? Допустим, все включат Zoom. Правда, там одновременно может быть ограниченное количество людей. Артисты дома начнут петь. Кто-то их увидит и услышит. Но обмен энергетикой и чувство праздника может быть только при непосредственном общении друг с другом. Дистанционно можно проводить совещания и лекции. Даже йогой с инструктором я сейчас занимаюсь онлайн — это удобно, так как не надо тратить время на поездки в спортзал. Но для создания атмосферы праздника этот формат не подходит. Онлайн никогда не заменит живое общение.

«В меняющемся мире за свою жизнь люди не раз будут менять профессию»

— С этим трудно не согласиться. Зарубежная пресса пишет, что пандемия сделала звезд более открытыми. На карантине они стали показывать в видеороликах свои интерьеры, которые раньше тщательно скрывали. Мик Джаггер и Джонни Депп вели трансляции из своих домов.

— Да, это помогает им зарабатывать, но это несравнимо с заработками, которые, к примеру, Джонни Депп имеет, снимаясь в кино. А поскольку съемки фильмов на время карантина в Голливуде были приостановлены, актеры стали искать себе применение. Кто-то начал выкладывать в соцсети то, как готовит. Мы тоже с Катей это делали, а еще играли на гитаре, фортепиано, выходили в эфир и общались со своими поклонниками, отвечали на их вопросы. Время карантина нам было дано не для того, чтобы впадать в истерику, а для того, чтобы о чем-то подумать, что-то переосмыслить, для саморазвития.

— Все отмечают, что у топ-артистов хотя бы есть финансовая подушка, благодаря которой можно прожить без заработков определенное время. А что делать гримерам, осветителям, звукорежиссерам?

— Да, это трагедия. Многие вынуждены уйти в иные сферы, чтобы выжить. Думаю, в меняющемся мире за свою жизнь люди не раз будут менять профессию. Важно найти то место, где можно что-то заработать. Что касается финансовой подушки, всё относительно. Чем больше человек зарабатывает, тем больше тратит. Да и не у всех известных людей она есть.

— Какие альтернативные пути заработка вы с женой для себя рассматриваете?

— Никто не знает, что нам уготовано завтра. Сейчас мы живем сегодняшним днем, и нужно понимать, как его прожить. К счастью, несмотря на пандемию, телевидение существует, люди смотрят телевизор, а значит, есть потребность в создании нового контента. Что касается корпоративов и праздников, все это не просто уменьшилось, а остановилось. И даже если будешь биться головой о стену, от этого ничего не поменяется. Но в том, что наша профессия будет востребована, я уверен. Так было всегда, даже в самые сложные моменты истории.

— Зарубежные издания пишут, что фильмы ужасов из-за пережитого уже не будут столь популярны, как раньше. Что вы думаете по этому поводу?

— Время покажет. Несмотря на то что фильм «Заражение» — некий аналог того, что произошло, в его просмотре наблюдался бум. Точно могу сказать, что всегда будут востребованы комедии и мелодрамы. Люди любят сюжеты из жизни, приукрашенные кинематографом. Всем нам нравятся фильмы, которые позволяют хоть немного отключиться от повседневных проблем.

«Если мы этот урок сейчас не пройдем, будет новый, только еще жестче»

— Как может измениться мир после пандемии? Поменяются ли у людей приоритеты?

— Сейчас стало понятно, что заболеть может любой — и богатый, и известный. И никто не спрячется за своим богатством. Но когда придумают лекарство от коронавируса, думаю, все вернется на круги своя. Люди уже не будут думать о здоровье так, как сейчас. Однако если мы этот урок сейчас не пройдем, будет новый, только еще жестче. В первую очередь мы должны задуматься об экологии. Если буквально за пару месяцев во многих местах природа очистилась до неузнаваемости, то, наверное, это не зря. Хотя боюсь, что, как только пандемия закончится, человечество возьмется за старое: снова будет уничтожать леса и загрязнять природу.

— Как скоро, по вашему мнению, мы опять начнем путешествовать? И как избавиться от страха перед заражением?

— Знаете, мне кажется, что люди уже ничего боятся и готовы к любым путешествиям.

— А у вас страх заразиться есть?

— Понятно, что да. У меня есть семья, и я переживаю в первую очередь за родных. Но повседневная жизнь диктует свое. Когда начался карантин, было страшно пойти в супермаркет за продуктами. Сейчас же мы относимся к этому гораздо спокойнее. Почему? Потому что люди ко всему привыкают.

— Куда собираетесь отправиться на яхте, которую осваиваете?

— В Украине можно шикарно отдохнуть и на море, и на Днепре. Во время карантина мы открыли для себя прекрасные места на Киевщине.

— Что должен понять в результате ситуации каждый из нас?

— В повседневной гонке многие люди перестали замечать красоту природы, ценить то, что имеют. Думаю, пришло время задуматься над тем, как мы живем.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— В каждой ситуации пытайтесь находить позитив и быть счастливыми.

Ранее о том, как в нынешней ситуации может измениться киноиндустрия, в рамках проекта «Мир после пандемии» «ФАКТАМ» рассказала народная артистка Украины Ольга Сумская.

Фото предоставлены пресс-службой канала 1+1

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