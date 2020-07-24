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«Ем таких стариков на обед»: американский боксер продолжает оскорблять Ломаченко
22-летний американский боксер Теофимо Лопес (15 побед, 13 из них — нокаутом) не может никак сосредоточиться на подготовке к объединительному поединку в легком весе с украинцем Василием Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение), раз за разом выдавая новую порцию оскорблений в адрес нашего соотечественника.
В целом, Ломаченко, который попал в топ-5 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, сохраняет спокойствие и не реагирует на провокации со стороны своего будущего соперника, но один раз все же не выдержал. «Эй, мальчик, возвращайся в боксерский зал и будь готов. Мне плевать, где состоится бой, пусть даже в твоем дворе», — написал украинец на своей странице в Instagram.
Эти слова еще больше «подогрели» Теофимо, который в том числе решил посмеяться над лингвистическими способностями Василия. «Ломаченко сказал мне: „Ты мальчишка, возвращайся в зал“. Я думаю, он не знал, что ответить. Ломаченко вообще не разговаривает по-английски. Может сказать только „привет“, „да“, „спасибо“ и „очень-очень“. Он говорит: „Теофимо болтает как клоун“. Ха-ха, забавный чувак. Когда я говорю какое-то дерьмо о таких бойцах, как Дэвин Хэйни, Ломаченко и Хосе Рамирес, мне кажется, что они не знают, как ответить. „Лома“ сказал что-то вроде: „Возвращайся в зал, я готов драться где угодно, даже в твоем дворе“. Это довольно печально, поскольку я надеялся, что он ответит лучше. Ломаченко ведь мог сказать: „Я чмокну тебя в лоб, мальчик“. Так было бы лучше. Я ем таких стариков, как Ломаченко, на обед», — рассказал Лопес в интервью FightHype.com.
Напомним, что бой Ломаченко — Лопес, в котором на кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, WBO и IBF, изначально планировался на 19 сентября, но в итоге был перенесен на 3 октября.
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