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Шоу-бизнес

Олег Винник прокатился на обозрительном колесе и спел перед прохожими на Подоле (фото)

10:46 24 июля 2020
Олег Винник

Популярный певец Олег Винник, который скоро отметит свой 47-й день рождения, поборол страх высоты и поднялся на колесо обозрения на Контрактовой площади. Киевляне и гости города были приятно удивлены, увидев любимого артиста, который наслаждался видами города.

«Кстати, я катался на колесе обозрения уже второй раз, но именно в Киеве — впервые. Несмотря на то, что на высоте чувствую себя немного дискомфортно, поднялся и понял, как же красиво выглядит столица сверху. Убежден, что каждому нужно забыть о страхе высоты, подняться наверх и взглянуть на свою родную страну. Это незабываемое ощущение. То же самое я чувствовал более 20 лет назад, когда прилетел сюда, к себе домой, на самолете и впервые увидел родную землю с высоты птичьего полета», — признался Олег Винник.

Он исполнил для удивленных гостей Подола песни «Наталя-Наталі» и «Безумная любовь». Выступление состоялись для шоу «З Днем народження, Україно!» канала «Украина».

Напомним, Олег Винник стал звездным участником проекта «Танці з зірками». Артист говорит, что пришел в шоу не за победой, а за новым опытом.

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