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Шоу-бизнес

Олег Винник признался, зачем пришел на «Танці з зірками»

16:03 22 июля 2020
Олег Винник

Популярный певец Олег Винник, ставший первым звездным участником нового сезона «Танців з зірками» на «1+1», рассказал, почему согласился принять участие в шоу. Артист признался, что принял для себя очередной вызов, ведь ранее никогда не занимался танцами.

«Участие в „Танцях з зірками“ — это самый сложный шаг в моей жизни. Мне никогда ничего не давалось легко. Мы все должны работать и учиться, ведь через трудности достигаем цели и становимся счастливыми. В 46 лет пришло время показать себя с другой стороны. Я иду на шоу не за победой, а за новым опытом», — сказал Олег и добавил: «Возможно, и похудеть удастся».

На паркете он будет выступать в паре с победительницей проекта Аленой Шоптенко. Винник признался, что когда впервые познакомился с танцовщицей, то понял, что будет настоящая «битва титанов», ведь, если она берется за дело, то подходит к нему крайне ответственно и требовательно, как и сам музыкант.

Алена рассказала, что танцевать с Олегом — для нее большая ответственность.

«Олег уже сформированный артист, и поэтому нужно очень осторожно подходить к танцам, чтобы не испортить сложившийся образ, а только улучшить. Конечно, танцы требуют много труда, но это творчество, это что-то невероятное и очень красивое. Я хочу, чтобы Олег танцевал с удовольствием», — сказала Шоптенко.

Напомним, в новом сезоне танцевального шоу также примут участие Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цымбалюк, Дарья Петрожицкая, которая передала эстафету Юлии Саниной.

Известны также имена трех судей четвертого обновленного сезона «Танців з зірками», а кто сядет в кресла жюри, кроме Екатерины Кухар, Влада Ямы и Григория Чапкиса, пока держат в секрете. Не разглашают и имена ведущих шоу.

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