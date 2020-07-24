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Иностранец шел через границу с Польшей в камуфляже украинских пограничников (фото)
На границе с Польшей, на участке отдела «Рава-Руська», где недавно задерживали поляка-нелегала, шедшего в Украину, пограничникам попался иностранец, который направлялся в сторону РП в камуфляже, похожем на тот, которые носят сотрудники ГПСУ.
Как сообщают в Госпогранслужбе, наряд заметил мужчину, медленно двигавшегося в сторону Польши, и решил проверить, что делает их «коллега».
«Мужчина оказался гражданином Латвии. Говорит, что камуфлированную одежду ему подарила его девушка-украинка. Попытка воспользоваться подарком любимой, чтобы незаметно обойти пункт пропуска, не удалась», — добавляют в ГПСУ.
На гражданина Латвии составили админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. При осмотре у него нашли пакет с серо-зеленым веществом. Информацию об обнаруженном «зелье» передали сотрудникам Нацполиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на украинско-польской границе задержали банду вымогателей — объектом их внимания стали перевозчики, выполнявшие пассажирские рейсы из Польши в Украину. Рэкетиры требовали от перевозчиков по 300 гривен за каждого пассажира.
Фото с сайта ГПСУ.
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