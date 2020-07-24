27.63 / 27.93 31.76 / 32.31
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Иностранец шел через границу с Польшей в камуфляже украинских пограничников (фото)

11:44 24 июля 2020
Пограничники и нелегал

На границе с Польшей, на участке отдела «Рава-Руська», где недавно задерживали поляка-нелегала, шедшего в Украину, пограничникам попался иностранец, который направлялся в сторону РП в камуфляже, похожем на тот, которые носят сотрудники ГПСУ.

Как сообщают в Госпогранслужбе, наряд заметил мужчину, медленно двигавшегося в сторону Польши, и решил проверить, что делает их «коллега».

«Мужчина оказался гражданином Латвии. Говорит, что камуфлированную одежду ему подарила его девушка-украинка. Попытка воспользоваться подарком любимой, чтобы незаметно обойти пункт пропуска, не удалась», — добавляют в ГПСУ.

На гражданина Латвии составили админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. При осмотре у него нашли пакет с серо-зеленым веществом. Информацию об обнаруженном «зелье» передали сотрудникам Нацполиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на украинско-польской границе задержали банду вымогателей — объектом их внимания стали перевозчики, выполнявшие пассажирские рейсы из Польши в Украину. Рэкетиры требовали от перевозчиков по 300 гривен за каждого пассажира.

Фото с сайта ГПСУ.

117

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Игорь Гоменюк

В Португалии сотрудники миграционной службы убили украинца: шокирующие подробности трагедии

Виктория Прайс

Зритель спас жизнь тележурналистке, обратив внимание на симптом рака, когда она вела эфир (фото)

Пограничники и нелегал

Иностранец шел через границу с Польшей в камуфляже украинских пограничников (фото)

Виталий Кличко

Битва за Киев: как Офис президента собирается «нокаутировать» Виталия Кличко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер