Договоренность о прекращении огня грозит Украине «операцией по принуждению к миру»

В ТКГ договорились о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля. Чем это грозит Украине, объяснил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

«Чем опасна новая договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня» в рамках ТКГ, если она будет легализована в международном формате?

1. Россия де-юре становится посредником в «конфликте на Украине».

2. Москва, Берлин и Париж становятся сообщниками в урегулировании «conflict in Ukraine». Нормандский формат Н4 трансформируется в Н3 + 1, а фактически «три против одного».

3. Лугандония субъективируется де-факто как сторона «конфликта на Украине».

4. У «ихтамнетов» полная свобода действий через своих проксиз — «ДНР» и «ЛНР».

5. Вооруженные Силы Украины парализуются в своих действиях и превращаются в пушечное мясо для врага.

Последние недели в СМИ идет много дискуссий, какой casus belli может создать Россия для проведения масштабной военной операции против Украины, который станет легальным прикрытием для ее оправдания?

Так вот он ответ — именно эти договоренности, если они вступят в силу в качестве международно-правового документа, и могут стать легальным прикрытием для «операции по принуждению к миру». Какой повод будет для применения вооруженных сил РФ — неважно, это уже как по ходу смекнут. Например: где-то «внезапно» подорвется на мине автомобиль с ОБСЕшниками, эффектно так подорвется — с кишками на деревьях. ОБСЕ — в кусты сразу. Далее технология отработана: провокация против ВС Украины — огонь — обвинение Украины в нарушении режима прекращения огня — обращение Лугандонии «Россия, помоги!» («Путин, введи войска») — «миротворческая операция» (завершающая фаза войны гибридного типа согласно «доктрине Герасимова»).

А если огня в ответ на провокацию со стороны ВСУ не будет, то его будет несложно организовать и обвинить украинскую сторону. В Киеве найдется какая-нибудь очередная Сивоха или Ахарамия, которая будет говорить, что сначала нужно разобраться, кто первый стрелял. Никто ничего не докажет. Ведь разведку запрещено вести. ОБСЕ скрылись.

Недаром эти «договоренности» агентура Москвы на Банковой протаскивает незадолго до «Кавказ-2020″. Спешат», — написал на своей странице в Facebook Михаил Гончар.





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