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Избиение «азовца» в Запорожье: сослуживцам бойца не дали транспорт, чтобы сдать кровь
Бойцы «Азова» решили сдать кровь своему товарищу, которого зверски избили в Запорожье за то, что он вступился за девушек. Но в Нацгвардии оказались предоставить запрошенный донорами транспорт. Об этом сообщает Цензор.НЕТ,
«Желая предоставить побратиму помощь, в „Азове“ был организован сбор желающих сдать плазму крови для Олега. В связи с этим полк „Азов“ подал в Национальную гвардию заявку на транспорт для перевозки личного состава из Мариуполя в Запорожье. Разрешение „Азову“ получить не удалось — в пролете техники нам отказал и.о. начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии полковник Игорь Григорян», — сообщают в полку «Азов».
Ранее сообщалось, что в Запорожье уже не первый раз избивают ветерана АТО,84
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