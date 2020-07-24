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Происшествия

Избиение «азовца» в Запорожье: сослуживцам бойца не дали транспорт, чтобы сдать кровь

12:27 24 июля 2020
Донор

Бойцы «Азова» решили сдать кровь своему товарищу, которого зверски избили в Запорожье за то, что он вступился за девушек. Но в Нацгвардии оказались предоставить запрошенный донорами транспорт. Об этом сообщает Цензор.НЕТ,

«Желая предоставить побратиму помощь, в „Азове“ был организован сбор желающих сдать плазму крови для Олега. В связи с этим полк „Азов“ подал в Национальную гвардию заявку на транспорт для перевозки личного состава из Мариуполя в Запорожье. Разрешение „Азову“ получить не удалось — в пролете техники нам отказал и.о. начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии полковник Игорь Григорян», — сообщают в полку «Азов».

Ранее сообщалось, что в Запорожье уже не первый раз избивают ветерана АТО,

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