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Мощное задержание луцкого террориста высмеяли эпичным видео
В сеть выложили видео, в котором блогеры из Харькова «пересняли» концовку операции в Луцке по задержанию Максима Кривоша, который отпустил заложников, вышел из автобуса и некоторое время ждал подхода правоохранителей.
«Харьковские блогеры пересняли концовку задержания террориста в Луцке», — говорится в комментарии к видео, выложенному на страничке «Харьков 1654» в Facebook.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СБУ, комментируя паузу в задержании Кривоша, заявили, что промедление было связано с оперативным исследованием территории площади, где могли находиться вооруженные сообщники преступника.43
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