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Общество и люди

Мощное задержание луцкого террориста высмеяли эпичным видео

12:34 24 июля 2020
Пародия на задержания луцкого терориста

В сеть выложили видео, в котором блогеры из Харькова «пересняли» концовку операции в Луцке по задержанию Максима Кривоша, который отпустил заложников, вышел из автобуса и некоторое время ждал подхода правоохранителей.

«Харьковские блогеры пересняли концовку задержания террориста в Луцке», — говорится в комментарии к видео, выложенному на страничке «Харьков 1654» в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СБУ, комментируя паузу в задержании Кривоша, заявили, что промедление было связано с оперативным исследованием территории площади, где могли находиться вооруженные сообщники преступника.

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