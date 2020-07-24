27.65 / 27.92 31.76 / 32.31
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

В шаге от сахарного диабета: Аlyona Аlyona сбросила 10 килограммов

14:36 24 июля 2020
аlyona аlyona

Популярная рэп-исполнительница Аlyona Аlyona, объявившая войну лишнему весу и пообещавшая скинуть за год 29 килограммов, похвасталась первым результатом. За полтора месяца ей удалось сбросить 10 кг. С чего начала процесс и как худела, аlyona аlyona подробно рассказала на своей странице в Instagram.

Певица рассказала, что свое питание изменила еще на Бали, где снимала клип. Но ее подход не принес результата. Поэтому в Киеве она обратилась к терапевту-диетологу, который после обследования организма артистки скорректировал подходящее для нее питание. Аlyona Аlyona считает, что это — самый правильный и ответственный шаг по отношению к себе.

«На консультацию необходимо принести результаты анализов: крови, мочи и на разные гормоны и результаты УЗИ брюшной полости. И если с органами у меня все гуд, то анализы показали разного рода отклонения в работе печени, недостаток йода и витамина D, избыток мочевой кислоты и тому подобное. И самое худшее — индекс homa показал, что я за один шаг до сахарного диабета», — призналась артистка.

Теперь в ее рационе фрукты заменили овощами, белок употребляется в варенный или приготовленный на гриле, разрешены крупы с низким гликемическим индексом — никакого белого риса. Также исключены молочные продукты и сладости. Салаты можно заправлять оливковым или льняным маслом. Питается певица три раза в день, без перекусов.

«Сейчас я просыпаюсь в шесть утра, ем три раза в день строго по таймингу (14/10) и ложусь спать не позже 23 часов. И вот результаты. Больше, чем я рассчитывала, потому что должна была сбрасывать 10 кг за четыре месяца, а получилось за полтора», — рассказала Аlyona Аlyona.

Также она добавила, что уделяет время и физическим нагрузкам. Останавливаться на достигнутом артистка не собирается.

Своими секретом похудения и поддержания здоровья регулярно делится в сети певица Настя Каменских, сбросившая 20 кг. Также Оля Цыбульская рассказала, как приводила свою фигуру в порядок.

209

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Том и Джозеф с женами и символическим чеком

Американец выиграл в лотерею 22 миллиона и отдал половину другу из-за обещания, данного 28 лет назад (видео)

Задержание

В Каменском патрульные вдвоем не смогли «упаковать» мужчину в авто: курьезное видео

Самолет МАУ разбился в Иране

Катастрофа "Боинга" МАУ в Иране: что показала расшифровка "черных" ящиков

Роман Костенко

Президент не должен вести переговоры с террористами, — полковник СБУ Роман Костенко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер