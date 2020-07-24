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В шаге от сахарного диабета: Аlyona Аlyona сбросила 10 килограммов
Популярная рэп-исполнительница Аlyona Аlyona, объявившая войну лишнему весу и пообещавшая скинуть за год 29 килограммов, похвасталась первым результатом. За полтора месяца ей удалось сбросить 10 кг. С чего начала процесс и как худела, аlyona аlyona подробно рассказала на своей странице в Instagram.
Певица рассказала, что свое питание изменила еще на Бали, где снимала клип. Но ее подход не принес результата. Поэтому в Киеве она обратилась к терапевту-диетологу, который после обследования организма артистки скорректировал подходящее для нее питание. Аlyona Аlyona считает, что это — самый правильный и ответственный шаг по отношению к себе.
«На консультацию необходимо принести результаты анализов: крови, мочи и на разные гормоны и результаты УЗИ брюшной полости. И если с органами у меня все гуд, то анализы показали разного рода отклонения в работе печени, недостаток йода и витамина D, избыток мочевой кислоты и тому подобное. И самое худшее — индекс homa показал, что я за один шаг до сахарного диабета», — призналась артистка.
Теперь в ее рационе фрукты заменили овощами, белок употребляется в варенный или приготовленный на гриле, разрешены крупы с низким гликемическим индексом — никакого белого риса. Также исключены молочные продукты и сладости. Салаты можно заправлять оливковым или льняным маслом. Питается певица три раза в день, без перекусов.
«Сейчас я просыпаюсь в шесть утра, ем три раза в день строго по таймингу (14/10) и ложусь спать не позже 23 часов. И вот результаты. Больше, чем я рассчитывала, потому что должна была сбрасывать 10 кг за четыре месяца, а получилось за полтора», — рассказала Аlyona Аlyona.
Также она добавила, что уделяет время и физическим нагрузкам. Останавливаться на достигнутом артистка не собирается.
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