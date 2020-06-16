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"Бросаю себе вызов": Аlyona Аlyona принялась худеть (фото)
Рэп-исполнительница Аlyona Аlyona (Алена Савраненко), вошедшая в список Forbes в числе самых успешных представителей своей отрасли в возрасте до 30 лет, усердно принялась худеть и пообещала сбросить 29 килограммов. Певица говорит, что не страдает от лишнего веса, просто стала на весы, которые показали 127, 4 кг, и решила бросить себе вызов. Сделать себе такой подарок по случаю недавнего дня рождения.
«Недавно мне исполнилось 29 лет. Я хочу бросить себе вызов и попытаться похудеть за год на 29 килограммов. Чтобы на следующий день рождения я весила чуть меньше, чем сегодня», — объявила Аlyona Аlyona. Исполнительница пообещала, что будет делится методами похудения и опубликовала свое меню — каша, овощи.
Аlyona Аlyona говорит, что худеть не собиралась, просто на карантине ей стало скучно без концертов, вот и решила придумать себе занятие.
«Почему хочу это сделать? Хочется какой-то авантюры в жизни, концерты исчезли, хочется бросать себе вызовы. И постоянно достигать каких-то вершин», — рассказала исполнительница.
Ранее Аlyona Аlyona без комплексов публиковала фото в купальнике, а также показывала, как она занимается йогой.7
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