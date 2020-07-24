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В горящей киевской многоэтажке погибла женщина с инвалидностью (фото, видео)
В Киеве в пятницу, 24 июля, тушили пожар в квартире девятиэтажного дома на улице Закревского (Деснянский район). Напомним, на днях произошел поджог дома родителей известного антикоррупционера Виталия Шабунина.
Как сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, очаг возгорания находился в квартире на восьмом этаже. Ее жительница — пожилая женщина с инвалидностью — погибла.
По свидетельству спасателей в комментарии РБК-Украина, они безуспешно пытались уговорить 77-летнюю женщину воспользоваться пожарной лестницей, но она не соглашалась и даже отталкивала сотрудника ГСЧС.
К ликвидации пожара привлекали 20 спасателей и 4 единицы специальной техники.
Спасатели показали фото с места инцидента, свидетельствующие о том, что квартира была сильно захламлена.
Напомним, в конце июня в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме по улице Соломии Крушельницкой — неподалеку от дома, где 21 июня произошел взрыв газа. Жертв там удалось избежать.
Фото ГСЧС Киева411
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