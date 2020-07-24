Лучший подарок для чиновника: в Украине в продаже появились сертификаты на услуги платных камер СИЗО

Министр юстиции Денис Малюська сообщил о запуске новой услуги — «подарочном сертификате» на пользование платными камерами в СИЗО, первые из которые появились в Украине в мае этого года.

«Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! Отныне Минюст предлагает новую услугу — подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания», — пишет Малюська на своей страничке в социальных сетях.

Речь идет об услуге по предварительной оплате пребывания в СИЗО — ею можно воспользоваться в течение полугода после внесения платы. Если в течение указанного срока лицо не будет взято под стражу и не попадет в СИЗО, средства за неиспользованные дни будут зачислены в специальный фонд государственного бюджета СИЗО в качестве благотворительной помощи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине могут появиться частные следственные изоляторы.

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