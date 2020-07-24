- 16:30 В Киеве члены семей погибших участников АТО получат дополнительные льготы
- 16:21 Суд в Харькове арестовал "пособника" луцкого террориста Кривоша, но готов отпустить его под залог в 175 тысяч гривен
- 16:18 Самой большой проблемой для выпускников школ оказалось знание украинского языка и истории страны
- 16:14 Полномасштабная война на Кавказе: чем грозит конфликт между Азербайджаном и Арменией
- 16:04 В исправительной колонии на Кировоградщине сотрудница застрелилась на наблюдательной вышке
- 15:53 Эксперт прокомментировал заявление Дубинского: «Атака на Кличко дискредитирует президента»
- 15:49 Лучший подарок для чиновника: в Украине в продаже появились сертификаты на услуги платных камер СИЗО
- 15:38 В Москве взорвали стадион, где дрались братья Кличко: эффектное видео
- 15:29 В горящей киевской многоэтажке погибла женщина с инвалидностью
- 15:26 Работали по 15 часов под палящим солнцем: на Херсонщине освободили «рабов»
- 15:24 В Фонде борьбы с COVID-19 закончились деньги: на что потратили 66 миллиардов
- 15:08 Украина создает международный формат для возвращения Крыма
Лучший подарок для чиновника: в Украине в продаже появились сертификаты на услуги платных камер СИЗО
Министр юстиции Денис Малюська сообщил о запуске новой услуги — «подарочном сертификате» на пользование платными камерами в СИЗО, первые из которые появились в Украине в мае этого года.
«Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! Отныне Минюст предлагает новую услугу — подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания», — пишет Малюська на своей страничке в социальных сетях.
Речь идет об услуге по предварительной оплате пребывания в СИЗО — ею можно воспользоваться в течение полугода после внесения платы. Если в течение указанного срока лицо не будет взято под стражу и не попадет в СИЗО, средства за неиспользованные дни будут зачислены в специальный фонд государственного бюджета СИЗО в качестве благотворительной помощи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине могут появиться частные следственные изоляторы.72
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...
Ветер: 2 м/с 3
Давление: 747 мм