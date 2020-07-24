Не приняла ни одна больница: в Харькове умер заболевший коронавирусом молодой мужчина, у которого случился инсульт

В Харькове специально созданная клинико-экспертная комиссия расследует причин смерти 39-летнего пациента областной клинической инфекционной больницы, у которого в процессе лечения COVID-19 произошел инсульт. Напомним, совсем недавно эта больница была переполнена больными с коронавирусом.

По информации харьковчанина, блогера Александра Ружанского, медики инфекционной больницы решили перевезти мужчину в профильную больницу для лечения инсульта, однако ни одна больница в городе его не приняла. В одной из клиник заявили, что пациента нужно везти в районный центр, где он зарегистрирован.

«На специализованной „скорой“ (для зараженных ковидом, а не для инсультников и сердечников) его привезли сначала в одну харьковскую больницу. (А вопрос медицинской помощи при инсульте — это обычно вопрос максимум нескольких дне). Он еще был в сознании и дышал самостоятельно. В этой больнице парня принимать отказались, потому что у него ковид, — пояснил Ружанский. — После неудачи в первой больнице парня повезли в еще одну харьковскую больницу. Но в этой больнице его тоже принимать отказались. Потому что парень из райцентра области, а эта больница городская и его нужно везти в этот райцентр», — описал ситуацию блогер в Facebook.

Маневры специализированной скорой помощи по городу привели к тому, что мужчина впал в кому. В итоге его вернули в реанимацию областной больницы, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 23 июля он скончался.

Напомним, по состоянию на 9:00 24 июля в Харьковской области насчитывалось 3277 инфицированных COVID-19, 121 из них скончался, а 1846 — выздоровели.

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