- 19:48 Не приняла ни одна больница: в Харькове умер заболевший коронавирусом молодой мужчина, у которого случился инсульт
- 19:29 Сбежавшие из зоопарка обезьяны устроили переполох в Одессе
- 19:12 Голосовать станет проще: ЦИК приняла важное решение
- 18:40 Полиция берет автодороги Украины под усиленный контроль: в МВД назвали причину
- 18:14 Рафаэль Надаль купил роскошную яхту за 5 миллионов
- 18:12 В России пожарная машина без тормозов таранила движущийся поезд: жесткое видео
- 17:50 На Буковине произошло землетрясение, которого никто не заметил
- 17:37 Так нужно ли носить маску: в западных СМИ подняли наболевшую тему
- 17:27 Два нардепа и зам Ермака: СМИ назвали самых злостных нарушителей на украинских дорогах
- 16:45 Зеленский предлагает Раде отменить залог для арестованных наркоторговцев
- 16:30 В Киеве члены семей погибших участников АТО получат дополнительные льготы
- 16:21 Суд в Харькове арестовал "пособника" луцкого террориста Кривоша, но готов отпустить его под залог в 175 тысяч гривен
Не приняла ни одна больница: в Харькове умер заболевший коронавирусом молодой мужчина, у которого случился инсульт
В Харькове специально созданная клинико-экспертная комиссия расследует причин смерти 39-летнего пациента областной клинической инфекционной больницы, у которого в процессе лечения COVID-19 произошел инсульт. Напомним, совсем недавно эта больница была переполнена больными с коронавирусом.
По информации харьковчанина, блогера Александра Ружанского, медики инфекционной больницы решили перевезти мужчину в профильную больницу для лечения инсульта, однако ни одна больница в городе его не приняла. В одной из клиник заявили, что пациента нужно везти в районный центр, где он зарегистрирован.
«На специализованной „скорой“ (для зараженных ковидом, а не для инсультников и сердечников) его привезли сначала в одну харьковскую больницу. (А вопрос медицинской помощи при инсульте — это обычно вопрос максимум нескольких дне). Он еще был в сознании и дышал самостоятельно. В этой больнице парня принимать отказались, потому что у него ковид, — пояснил Ружанский. — После неудачи в первой больнице парня повезли в еще одну харьковскую больницу. Но в этой больнице его тоже принимать отказались. Потому что парень из райцентра области, а эта больница городская и его нужно везти в этот райцентр», — описал ситуацию блогер в Facebook.
Маневры специализированной скорой помощи по городу привели к тому, что мужчина впал в кому. В итоге его вернули в реанимацию областной больницы, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 23 июля он скончался.
Напомним, по состоянию на 9:00 24 июля в Харьковской области насчитывалось 3277 инфицированных COVID-19, 121 из них скончался, а 1846 — выздоровели.58
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Не приняла ни одна больница: в Харькове умер заболевший коронавирусом молодой мужчина, у которого случился инсульт
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
Ветер: 2 м/с С-З
Давление: 747 мм