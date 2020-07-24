27.65 / 27.93 31.78 / 32.33
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Не приняла ни одна больница: в Харькове умер заболевший коронавирусом молодой мужчина, у которого случился инсульт

19:48 24 июля 2020
Скорая помощь

В Харькове специально созданная клинико-экспертная комиссия расследует причин смерти 39-летнего пациента областной клинической инфекционной больницы, у которого в процессе лечения COVID-19 произошел инсульт. Напомним, совсем недавно эта больница была переполнена больными с коронавирусом.

По информации харьковчанина, блогера Александра Ружанского, медики инфекционной больницы решили перевезти мужчину в профильную больницу для лечения инсульта, однако ни одна больница в городе его не приняла. В одной из клиник заявили, что пациента нужно везти в районный центр, где он зарегистрирован.

«На специализованной „скорой“ (для зараженных ковидом, а не для инсультников и сердечников) его привезли сначала в одну харьковскую больницу. (А вопрос медицинской помощи при инсульте — это обычно вопрос максимум нескольких дне). Он еще был в сознании и дышал самостоятельно. В этой больнице парня принимать отказались, потому что у него ковид, — пояснил Ружанский. — После неудачи в первой больнице парня повезли в еще одну харьковскую больницу. Но в этой больнице его тоже принимать отказались. Потому что парень из райцентра области, а эта больница городская и его нужно везти в этот райцентр», — описал ситуацию блогер в Facebook.

Маневры специализированной скорой помощи по городу привели к тому, что мужчина впал в кому. В итоге его вернули в реанимацию областной больницы, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 23 июля он скончался.

Напомним, по состоянию на 9:00 24 июля в Харьковской области насчитывалось 3277 инфицированных COVID-19, 121 из них скончался, а 1846 — выздоровели.

58

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Скорая помощь

Не приняла ни одна больница: в Харькове умер заболевший коронавирусом молодой мужчина, у которого случился инсульт

Патрульные

Полиция берет автодороги Украины под усиленный контроль: в МВД назвали причину

Пожарное авто

В России пожарная машина без тормозов таранила движущийся поезд: жесткое видео

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль купил роскошную яхту за 5 миллионов (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер