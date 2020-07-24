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Египет согласился за свой счет лечить украинских туристов в случае заражения коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Абделем Фаттаха Ас-Сиси, главой Арабской Республики Египет — одной из немногих стран, которая открыла свои границы для въезда украинцев — и поблагодарил его за решение компенсировать лечение украинцев в случае заражения коронавирусом.
Об этом говорится в сообщении Офиса президента.
«Особенно ценю решение усилить эпидконтроль на курортах и покрывать расходы на лечение наших туристов», — отметил Зеленский.
Также в ходе разговора Владимир Зеленский отметил необходимость соблюдения высоких санитарных требований в местах отдыха украинских туристов и всесторонней защиты их прав.
Кроме того, президенты обменялись мнениями относительно эпидемиологической ситуации в Украине и Египте, и обсудили меры по минимизации последствий пандемии COVID-19 для экономик обеих стран.
При этом глава Украинского государства отметил тот факт, что некоторые украинские авиакомпании с 1 июля возобновили чартерные рейсы в международных аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады, и наши туристы стали первыми иностранными гостями после ослабления карантина.
Так как формальным поводом для телефонного разговора стало поздравление украинским лидером своего египетского коллеги с национальным праздником — Днем Революции, то лидеры двух государств не упустили возможности обсудить состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Египтом, а также дальнейшие шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях.
В частности, президент Украины выразил заинтересованность в дальнейшем усилении торгово-экономического сотрудничества с Египтом — крупнейшим торговым партнером нашей страны на Африканском континенте и Ближнем Востоке. Владимир Зеленский отметил вклад украинских компаний в обеспечение продовольственной безопасности Египта, а также отметил важность успешной реализации проектов украинских предприятий в этой стране.
Отдельно обсуждалась тематика усиления сотрудничества в космической отрасли.
Глава Украинского государства возобновил приглашение Абделю Фаттаха Ас-Сиси посетить с визитом Украину после стабилизации ситуации с коронавируса. В свою очередь, Ас-Сиси отметил, что с удовольствием посетит Украину, и пригласил Владимира Зеленского посетить Египет после нормализации эпидемиологической ситуации.
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