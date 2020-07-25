Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах

В РФ несколько женщин обвинили российского писателя-сатирика и яркого оппозиционера Виктора Шендеровича в харассменте. Ранее подобные обвинения выдвигались против главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

Свои истории жещины-обвинительницы опубликовали в Facebook, пишет издание Znak.

Так, журналистка Лидия Михальченко написала, что готова открыто заявить, что пострадала от действий Шендеровича, и добавила, что вместе с ней это готовы сделать еще две женщины — Ольга Крассак и Мари Троицкая.

Михальченко призналась, что долгое время считала Шендеровича «одним из лучших людей в этом мире». Однако позже ее повергло в шок нежелание журналиста «слышать и замечать отказ» с ее стороны, а также произошедшее между ним и еще одной девушкой. Михальченко написала, что Шендерович и Троицкая договорились о дружеской встрече, однако там он начал домогаться ее, а в ответ на ее негодование сказал: «А для чего еще мужчины с девушками встречаются?»

Журналистка добавила, что по-прежнему не может прийти в себя после случившегося. Михальченко подчеркнула, что приняла решение рассказать о домогательствах со стороны Шендеровича, несмотря на то что ожидает травлю после публикации. По ее словам, подобные истории «рано или поздно переломят хребет этому „верблюду“ — убеждению, что женщин можно трогать, лапать, заниматься сексом без активного согласия, пользуясь защитной реакцией замирания, а потом говорить, что „ты сама хотела“ и „вообще это недоразумение“».

Крассак в своей публикации отметила, что ей известны имена четырех девушек, которые «непосредственно от него пострадали». По ее словам, они не смогли поделиться своими историями: девушек запугивали и грозились уволить. Кроме того, по мнению Крассак, этим девушкам угрожают «тонны помоев» от «группы поддержки» Шендеровича.

Женщина отметила, что на защиту журналиста выйдут люди, «которые воспитывались в патриархальных рамках дозволенности и легкодоступности». «Для них человек с именем и заслугами странным образом имеет индульгенцию на мерзкое поведение, на насилие и харассмент», — подчеркнула автор публикации и призвала осуждать тех, кто совершает поступки, а не тех, кто о них рассказывает.

Журналистка Ольга Карчевская добавила, что знала о том, что Шендерович «практикует сексуализированное насилие». По ее словам, пострадавшие от него девушки хотели поделиться историями анонимно, однако в итоге сделали это открыто. Карчевская добавила, что Михальченко показывала ей скриншоты переписки с Шендеровичем, и поручилась за достоверность ее публикации.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что секс-скандал стал причиной, которая разрушила карьеру и положение знаменитого голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Более 30 актрис и бывших сотрудниц 67-летнего Вайнштейна получат выплаты на общую сумму 25 миллионов долларов. Таким образом судебная битва, которая длилась два года, будет завершена.

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