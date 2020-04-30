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Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах: что об этом известно

Влиятельного в России главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, который хочет открыть в Украине филиал своей редакции, обвинили в харрасменте.

Обвинения предъявила бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута.

Изданию Би-би-си Ведута рассказала об ужине в ресторане, на котором был Венедиктов, она и ведущие «Эха» Татьяна Фельгенгауэр и Оксана Чиж.

После позднего ужина главред «Эха» предложил всех подвезти домой на своей машине. Когда в авто остались водитель, Венедиктов и Анна Ведута, главред, который сидел с девушкой на заднем сидении, придвинулся, обнял ее и начал трогать за колени, поднимаясь выше.

Подъехав к дому, Венедиктов решил проводить девушку до квартиры и там продолжил свои домогательства, пытаясь ее поцеловать и войти вместе с ней в квартиру.

При этом, как утверждает Анна, он знал, что она встречается с коллегой Венедиктова Андреем Ходорченковым.



Сам Венедиктов уверяет, что «не переходил с Анной Ведутой никаких границ».

Ведута долго молчала о произошедшем, боясь подставить своего шефа Алексея Навального, чтобы ее «глупость негативно не сказалась на отношениях Навального и «Эха».



Через несколько месяцев с «Эха» уволился Андрей Ходорченков. Причиной якобы стало состояние Ведуты, которая не могла больше нормально работать на «Эхе».

Схожие обвинения в адрес Венедиктова выдвинула и другая молодая женщина — общественная деятельница (имя редакция не разглашает).

По ее словам, ее и главреда «Эха Москвы» Венедиктова связывали дружеские отношения. Она даже собиралась сотрудничать с радиостанцией.

В питерском ресторане отеля «Гельвеция», куда Венедиктов пригласил девушку, он за столом стал трогать ее за колено, бедро. Девушка растерялась и не хотела устраивать скандал, так как они находились в большой компании. Она молча пыталась прекратить домогательства. В итоге ей все же удалось выйти из-за стола и уйти.

Венедиктов категорически отрицает эти обвинения. Он заявил, что ничего подобного он не помнит и что девушки решили попиариться на его имени.



«Я не могу запретить неизвестным мне девушкам на моем имени публично наживаться», — цитирует издание слова журналиста.

Напомним, ранее в сексуальных домогательствах обвинили депутата Госдумы России Леонида Слуцкого. В марте 2018 года об этом заявили журналистки Фарида Рустамова, Дарья Жук и Екатерина Котрикадзе.

А российская телеведущая грузинского происхождения Тина Канделаки обвинила в харрасменте американскую певицу Кэти Перри.







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