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Происшествия

В Камянце-Подольском в ДТП попала "скорая": много пострадавших (фото, видео)

10:41 25 июля 2020
В Камянце-Подольском в ДТП попала «скорая»: много пострадавших (фото, видео)

В Хмельницкой области легковушка влетела в автомобиль «скорой помощи». Инцидент произошел около 18:35 24 июля на перекрестке улиц Пушкинской и Привокзальной в Камянце-Подольском. Напомним, аналогичное ДТП произошло в субботу, 18 июля, под Киевом.

По предварительным данным, виновником аварии стал 30-летний местный житель, который не пропустил спецавтомобиль медиков, хотя последний двигался с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, доставляя в больницу 75-летнюю пенсионерку.

Погибших нет, однако все участники ДТП получили травмы, включая водителя «скорой», 63-летнего врача, 33-летнюю медсестру, больную и 46-летнюю женщину, которая сопровождала пенсионерку.

Деблокировать трех пассажиров и водителя Honda Accord пришлось спасателям.

Напомним, в Алтайском крае России в ДТП попали пожарные — спеша на вызов, спецавтомобиль влетел в движущийся поезд.

Фото Управления ГСЧС в Хмельницкой области

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