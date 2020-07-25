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В Камянце-Подольском в ДТП попала "скорая": много пострадавших (фото, видео)
В Хмельницкой области легковушка влетела в автомобиль «скорой помощи». Инцидент произошел около 18:35 24 июля на перекрестке улиц Пушкинской и Привокзальной в Камянце-Подольском. Напомним, аналогичное ДТП произошло в субботу, 18 июля, под Киевом.
По предварительным данным, виновником аварии стал 30-летний местный житель, который не пропустил спецавтомобиль медиков, хотя последний двигался с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, доставляя в больницу 75-летнюю пенсионерку.
Погибших нет, однако все участники ДТП получили травмы, включая водителя «скорой», 63-летнего врача, 33-летнюю медсестру, больную и 46-летнюю женщину, которая сопровождала пенсионерку.
Деблокировать трех пассажиров и водителя Honda Accord пришлось спасателям.
Напомним, в Алтайском крае России в ДТП попали пожарные — спеша на вызов, спецавтомобиль влетел в движущийся поезд.
Фото Управления ГСЧС в Хмельницкой области
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