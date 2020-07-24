В России пожарная машина без тормозов таранила движущийся поезд: жесткое видео

В Алтайском крае пожарная машина без тормозов влетела в проезжающий поезд, ее водитель погиб. Напомним, в июне под Москвой поезд насмерть сбил актрису из «Белого солнца пустыни».

Инцидент произошел на железнодорожном переезде на трассе Озерки — Цаплино, сообщает Baza.

Пожарная машина спешила на вызов, но на переезде у нее отказали тормоза, а шлагбаум тяжелый автомобиль не остановил.

Кроме водителя пожарного авто, пострадали и трое его пассажиров — спасателей.

Также ДТП затруднило движение поездов.

Выложенное в сеть видео 18+ показывает, что шансов выжить у водителя практически не было.

Напомним, в июне в России произошло «огненное» ДТП с участием автобуса из неподконтрольного Украине Донецка — он столкнулся с грузовиком на территории Липецкой области.



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