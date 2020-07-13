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В Украине объявлено штормовое предупреждение: в каких областях разгуляется непогода
На фоне дождей, которыми началась неделя, синоптики Украинского Гидрометцентра предупредили об усилении ветра до 20 метров в секунду в южных и восточных областях Украин. ГСЧС присвоил ситуации І уровень опасности, «желтый».
Кроме того, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях грозы и порывы ветра будут сопровождаться градом, информирует пресс-служба ГСЧС.
Тем временем в восточных, южных и Днепропетровской областях констатируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, 12 июля спасателям наконец удалось ликвидировать масштабный лесной пожар, возникший 6 июля 2020 года вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на Луганщине, однако в регионе до сих пор продолжаются работы по ликвидации тлеющих очагов на территории Боровского и Ахтырского лесничеств.107
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