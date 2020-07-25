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Происшествия

Под Киевом грузовик таранил автобус с возвращавшимися с моря людьми: момент попал на видео

11:16 25 июля 2020
ДТП

В Киевской области утром 25 июля на трассе Киев-Чернигов возле Броваров грузовик протаранил автобус с туристами. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Киев Оперативный».

«Авария произошла около 05:00 рядом с селом Семиполки. Там водитель на машине марки Volkswagen вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN. От столкновения фуру отбросило также на встречную полосу, где ехал автобус. Он от сильно удара перевернулся и оказался на боку», — говорится в сообщении.

Госпитализированы 9 человек в состоянии средней тяжести, среди которых есть и дети. Водитель Volkswagen умер на месте. Отмечают, что автобус вез пассажиров с морского курорта в Чернигов.

Как писали «ФАКТЫ», 24 июля вечером в Хмельницкой области легковушка влетела в автомобиль «скорой помощи». По предварительным данным, виновником аварии стал 30-летний местный житель, который не пропустил спецавтомобиль медиков, хотя последний двигался с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, доставляя в больницу 75-летнюю пенсионерку.

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