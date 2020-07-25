- 11:16 Под Киевом грузовик таранил автобус с возвращавшимися с моря людьми: момент попал на видео
- 11:05 На Донбассе фермеры устроили масштабный пожар вблизи заповедника
- 11:03 Чемпион мира Мбаппе досматривал финал Кубка Франции на костылях: видео страшного фола
- 10:41 В Каменце-Подольском в ДТП попала "скорая": много пострадавших
- 10:32 В Украине за сутки почти рекордное число новых случаев COVID-19
- 10:02 «Александрия» — «Мариуполь»: где смотреть онлайн матч плей-офф за путевку в Лигу Европы
- 10:01 В Киеве обстреляли студентов-азербайджанцев, есть раненые: первые подробности инцидента
- 09:30 Курортное Яремче засыпало градом: впечатляющее видео
- 09:30 В Петербурге полиция задержала всю массовку фильма Гоши Куценко: что произошло
- 09:30 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:42 На Днепропетровщине полиция до сих пор не может разыскать водителя автобуса, в котором пострадали 15 человек
- 08:38 Помогают ли десерты бороться с депрессией: выводы ученых о пользе сладкого
Под Киевом грузовик таранил автобус с возвращавшимися с моря людьми: момент попал на видео
В Киевской области утром 25 июля на трассе Киев-Чернигов возле Броваров грузовик протаранил автобус с туристами. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Киев Оперативный».
«Авария произошла около 05:00 рядом с селом Семиполки. Там водитель на машине марки Volkswagen вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN. От столкновения фуру отбросило также на встречную полосу, где ехал автобус. Он от сильно удара перевернулся и оказался на боку», — говорится в сообщении.
Госпитализированы 9 человек в состоянии средней тяжести, среди которых есть и дети. Водитель Volkswagen умер на месте. Отмечают, что автобус вез пассажиров с морского курорта в Чернигов.
Как писали «ФАКТЫ», 24 июля вечером в Хмельницкой области легковушка влетела в автомобиль «скорой помощи». По предварительным данным, виновником аварии стал 30-летний местный житель, который не пропустил спецавтомобиль медиков, хотя последний двигался с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, доставляя в больницу 75-летнюю пенсионерку.58
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм